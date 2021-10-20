Yatırımcılar ve birikimini altına yatırmayı planlayan vatandaşlar 20 Ekim 2021 canlı altın fiyatları anlık takip ekranı ile güncel altın fiyatları üzerine araştırma yapıyor. Altının hafta ortası durumu vatandaşların merak ettiği bir konu olarak dikkat çekerken, bu durum 1 gram ve 1 çeyrek altın kaç TL, altın düşecek mi, yükselecek mi sorularıyla araştırılıyor. Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? İşte canlı altın fiyatları grafiği ile anlık takip!
20 Ekim Çarşamba sabahı altın fiyatlarında son durum haberimizde. Saat 07:00 itibariyle güncel altın fiyatlarına aşağıdan ulaşabilir, canlı altın fiyatları için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 478,43
SATIŞ: 496,93
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.481,00
SATIŞ: 3.537,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.524,00
SATIŞ: 3.577,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.402,54
SATIŞ: 3.469,42
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.718,00
SATIŞ: 1.749,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 859,00
SATIŞ: 875,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 530,63
SATIŞ: 530,72
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