Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 20 Ekim 2021 canlı altın fiyatları anlık takip: Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? 1 gram ve 1 çeyrek altın kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.10.2021 07:22 Son Güncelleme: 20.10.2021 07:22

20 Ekim 2021 canlı altın fiyatları anlık takip: Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? 1 gram ve 1 çeyrek altın kaç TL?

20 Ekim 2021 canlı altın fiyatları anlık takip: Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? 1 gram ve 1 çeyrek altın kaç TL?

Uluslararası piyasalardaki hareketlilikten doğrudan etkilenen altın geçtiğimiz haftaki hareketliliğiyle dikkat çekmişti. Bu hafta da mevcut seyrini koruyan sarı metal, “Cumhuriyet, 22 ayar, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?” sorusuyla inceleniyor. 1 gram ve 1 çeyrek altın kaç TL? İşte 20 Ekim 2021 canlı altın fiyatları anlık takip ekranı ve linki ile altında son durum!

Yatırımcılar ve birikimini altına yatırmayı planlayan vatandaşlar 20 Ekim 2021 canlı altın fiyatları anlık takip ekranı ile güncel altın fiyatları üzerine araştırma yapıyor. Altının hafta ortası durumu vatandaşların merak ettiği bir konu olarak dikkat çekerken, bu durum 1 gram ve 1 çeyrek altın kaç TL, altın düşecek mi, yükselecek mi sorularıyla araştırılıyor. Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? İşte canlı altın fiyatları grafiği ile anlık takip!

20 EKİM ÇARŞAMBA CANLI ALTIN FİYATLARI

20 Ekim Çarşamba sabahı altın fiyatlarında son durum haberimizde. Saat 07:00 itibariyle güncel altın fiyatlarına aşağıdan ulaşabilir, canlı altın fiyatları için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 478,43

SATIŞ: 496,93

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.481,00

SATIŞ: 3.537,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.524,00

SATIŞ: 3.577,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.402,54

SATIŞ: 3.469,42

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.718,00

SATIŞ: 1.749,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 859,00

SATIŞ: 875,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 530,63

SATIŞ: 530,72

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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20 Ekim 2021 canlı altın fiyatları anlık takip: Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? 1 gram ve 1 çeyrek altın kaç TL?
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