Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bordo-Mavili oyuncunun gündeminde hangi bölgede oynamak istediği, İngiltere'den aldığı teklif ve Fenerbahçe derbisi vardı.
İşte Abdülkadir Ömür'ün sözleri...
Herkesin özlediği, görmek istediği Abdülkadir'i göstermek istiyorum. Rahat olduğum bir mevki yok. Hocamız nerede oynatmak isterse orada oynarım. Altyapıda daha çok 10 ve 8 numara pozisyonunda oynuyordum. A takımda sol ve sağ açıkta görev alıyorum. Dediğim gibi hocamızın takdiri. Orta sahada da oynayabilirim.
Yemek ve antrenman programıma dikkat ediyorum. Hamsik bize güzel bir örnek. Sürekli olarak bireysel ve ekstra antrenmanlar yapıyor. Sezon başından beri ben de böyle yapıyorum ama sosyal medya kullanmadığım için bunu taraftarlar görmüyor.
"3 SENE ÖNCE İNGİLTERE'DEN BÜYÜK BİR TEKLİF ALMIŞTIK"
3 sene önce İngiltere'den büyük teklif almıştık. Sonra kimsenin yaşamak istemediği iki ağır sakatlık yaşadım. Hayalim şampiyon olup Avrupa'da Trabzonspor'u temsil etmek. İspanya ve İngiltere'de oynamak ve kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum.
"BAKASETAS TÜRKÇE ŞAKALAR YAPIYOR"
Bakasetas hem takım hem de bizim için çok önemli. Her zaman Türkçe şakalar yapıyor. Türk arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seviyor. Hepimiz ona yardımcı olduğumuz için kolayca adapte oldu. Sadece saha içine odaklanmak istiyoruz. Bakasetas, Fenerbahçe maçının önemini çok iyi biliyordu. Hocamız da zaten 'anlatmaya gerek yok' demişti. Kazandık, mutluyuz. Liderliğin keyfini sürmek istiyoruz.
"TARAFTARIMIZ OLMASA BELKİ HAKEM VAR'A BİLE GİTMEYECEKTİ"
Maçtan sonra çıkan haberlere kulağımızı tıkıyoruz. Hak ederek kazandık. Fenerbahçe'ye de saygı duyuyoruz ama bazı şeylerin arkasına sığınmak gerekmiyor. Biz daha iyiydik ve kazandık. Üzerine koya koya her maç devam etmek istiyoruz.
Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Penaltı pozisyonunda büyük bir baskı oluşturdular. Islıktan biz bile rahatsız olduk. Bu baskı olmasa belki hakem VAR'a bile gitmeyecekti. Onlar bizim saha dışındaki gücümüz, her maç destek bekliyoruz.Elimden geldiğince eski performansıma dönmek istiyorum. Umarım yakın zamanda daha keyif veren bir Abdülkadir izletebilirim.