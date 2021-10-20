"BAKASETAS TÜRKÇE ŞAKALAR YAPIYOR"

Bakasetas hem takım hem de bizim için çok önemli. Her zaman Türkçe şakalar yapıyor. Türk arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seviyor. Hepimiz ona yardımcı olduğumuz için kolayca adapte oldu. Sadece saha içine odaklanmak istiyoruz. Bakasetas, Fenerbahçe maçının önemini çok iyi biliyordu. Hocamız da zaten 'anlatmaya gerek yok' demişti. Kazandık, mutluyuz. Liderliğin keyfini sürmek istiyoruz.