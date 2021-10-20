Video Spor Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den Fenerbahçe'ye cevap
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den Fenerbahçe'ye cevap

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den Fenerbahçe'ye cevap

20.10.2021 | 12:22

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Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bordo-Mavili oyuncu, 'Fenerbahçe'ye de saygı duyuyoruz ama bazı şeylerin arkasına sığınmak gerekmiyor. Biz daha iyiydik ve kazandık' derken, Trabzonsporlu taraftarlara da teşekkür etti ve "Penaltı pozisyonunda büyük bir baskı oluşturdular. Islıktan biz bile rahatsız olduk. Bu baskı olmasa belki hakem VAR'a bile gitmeyecekti" ifadelerini kullandı.

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