Camdaki Kız Hayri’nin gerçekte adı ne, hikayesi nedir? Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşına ve hangi dizilerde oynadı?

KİTAPTA HAYARİ KARAKTERİ

Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur. Nalan, eşi Sedat'tan ilgi görmez ve mutsuz bir hayat yaşar. Karnındaki bebeğini de kaybetmesiyle birlikte derin bir depresyona düşer. Tam bu sırada Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz.