Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Camdaki Kız Hayri’nin gerçekte adı ne, hikayesi nedir? Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşına ve hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 21.10.2021 15:05

Camdaki Kız Hayri’nin gerçekte adı ne, hikayesi nedir? Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşına ve hangi dizilerde oynadı?

Camdaki Kız Hayri’nin gerçekte adı ne, hikayesi nedir? Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşına ve hangi dizilerde oynadı?

Camdaki Kız dizisinde yer alan Hayri (Cihangir Ceyhan) karakteri hikayesiyle merak konusu olmaya devam ediyor. Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda bu kişinin Nalan'ın koruması ve şoförü olduğu bilinirken dizide ufak değişimler yaşayan karaktere dair detaylar merak konusu haline geldi. Öte yandan izleyenler "Camdaki Kız Hayri’nin gerçekte adı ne, hikayesi nedir? Karaktere hayat veren Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşına ve hangi dizilerde oynadı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

Camdaki Kız Hayri karakteri hikayesiyle dizinin izleyenlerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan tarafından canlandırılan karakterle ilgili olarak dizinin izleyenleri yapımın esinlenildiği kitaptaki detayları "Camdaki Kız Hayri kimdir, gerçek hikayesi ne?" sorularıyla araştırma konusu haline getiriyor. Peki, Camdaki Kız dizisinde Hayri gerçekte adı ne, hikayesi nedir? Hal böyleyken Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşına ve hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilen tüm detaylar...

KİTAPTA HAYARİ KARAKTERİ

Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur. Nalan, eşi Sedat'tan ilgi görmez ve mutsuz bir hayat yaşar. Karnındaki bebeğini de kaybetmesiyle birlikte derin bir depresyona düşer. Tam bu sırada Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz.

Camdaki Kız Hayri yeni bölümde ortaya çıkıyor! Camdaki Kız Hayri Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da doğmuştur. Aslen Elazığlıdır. İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi almıştır. Sonrasında Adana'ya geri dönmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli Sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır. Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Cihangir Ceyhan, asıl çıkışını Show TV ekranlarında yayınlanan ve geride bıraktığımız sezon final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteri ile yaşamıştır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Jose Mourinho Fatih Terim'in prensini istiyor! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif
Son dakika haberi... Mossad casuslarına MİT operasyonu: 15 kiralık casus...
Son dakika haberi: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...
Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi! Bakan Koca'dan Yüz yüze eğitim açıklaması
Gülten Kaya'dan Ahmet Güneştekin’e müthiş tokat!
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan sert açıklama: Haddinize değil!
Son dakika: Peş peşe gelen yenilgiler sonrası Sergen Yalçın'a veryansın! 'Kumar böyle olmaz, Emre Belözoğlu...'
Son dakika haberi: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
SON DAKİKA | Cani koca evladının önünde eşini 104 yerinden bıçaklayıp ölmesini beklemiş!
Arsenal efsanesi Thierry Henry'den olay Messi cevabı! 'Hiçbir zaman en iyisi...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Camdaki Kız Hayri’nin gerçekte adı ne, hikayesi nedir? Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşına ve hangi dizilerde oynadı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA