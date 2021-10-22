Arsenal efsanesi Fransız yıldız Henry'den olay Messi cevabı! 'Hiçbir zaman en iyisi olmadı...'

Futbolculuk kariyerinde 8 kez yılın futbolcusu seçilen, 5 kez gol kralı olan bir kez Dünya Kupası'nı kazanan Therry Henry yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Arsenal formasıyla iki kez Premier Lig'i kazandıktan sonra Barcelona'ya transfer olan ve o muhteşem takımla harikalar yaratan Henry, Messi sorusuna ilginç bir cevap verdi.
EN İYİ KİM SORUSUNA MESSİ DEMEDİ!
Fransız yıldız Thierry Henry, Arsenal'de hem Dennis Bergkamp ile hem de Fredrik Ljungberg, Robert Pires gibi yıldızlarla uyum yakalamıştı.
Daha sonra Barcelona'ya transfer olan Henry, orada da Guily, Eto'o ve Lionel Messi gibi yıldızlarla aynı takımda forma giydi.
Bir röportajında 'Birlikte oynadığın en iyi futbolcu kim?' sorusuna Messi yerine Dennis Bergkamp yanıtını veren Henry'nin bu cevabı Avrupa basınında geniş yer buldu.
İŞTE O DİYALOG...
Soru: Birlikte oynadığın en iyi futbolcu kim?
Thierry Henry: Dennis Bergkamp.
Soru: Lionel Messi değil mi?
Thierry Henry: Hayır, Hollandalı Bergkamp.
Monaco altyapısında yetiştikten sonra 12.50 milyon € bedelle Juventus'a transfer olan Henry, kısa süre sonra da Arsenal'in yolunu tutmuştu.
Burada geçirdiği seneler boyunca İngiltere'nin en önemli futbolcuları arasında yer alan Henry, o dönem Fransa milli takımının da en önemli futbolcuları arasında yer alıyordu.
Premier Lig'de 258 maça çıkan Henry, 175 gol attı. 82 de asist yapan Henry, MLS'de de 122 maçta 51 gol attı.
Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan futbolcular arasında yer alan Thierry Henry, Şampiyonlar Lİgi'nde oynadığı 112 maçta 50 gol atmayı başardı.
Barcelona kariyerinde Messi ve Eto'o ile birlikte forma giyen Henry, 80 maçta 35 gol attı.