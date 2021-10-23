Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Asgari ücret ne kadar? AGİ dahil asgari ücret 2022 brüt-net ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 23.10.2021 20:19 Son Güncelleme: 23.10.2021 20:24

Asgari ücret ne kadar? AGİ dahil asgari ücret 2022 brüt-net ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret ne kadar? AGİ dahil asgari ücret 2022 brüt-net ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret ne kadar?” sorusu yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yoğun olarak merak konusu olmaya devam ediyor. Geçen yıl tespit komisyonu tarafından yapılan 4. görüşme sonunda tespit edilen ve milyonlar tarafından merak edilen güncel veriler AGİ dahil asgari ücret 2022 brüt-net ne kadar, kaç TL olacak? Sorusuyla da araştırılarak bilgi edinilmeye çalışılıyor. İşte merak edilen o detaylar.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yeni yılda AGİ dahil asgari ücret 2022 brüt-net ne kadar, kaç TL olacak öğrenmek isteyen çalışanlar "Asgari ücret ne kadar?" sorusu üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

AGİ ile asgari ücret 2022 brüt-net ne kadar, kaç TL sorusu yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret her yıl aralıkta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiyle toplanıyor. Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran işçi sendikası (Türk-İş) ile en çok üyeyi bulunduran işveren sendikası (TİSK) 5'er üye ile temsil ediliyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor. Belirlenen rakam, asgari ücret olarak bir yıl boyunca uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

2022 yılı asgari ücret zammı için görüşme tarihleri henüz belli değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanmıştı. Bu yılki toplantının tarihi belli olduğunda haberimizde yer alacak.

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

ASGARİ ÜCRET ARTINCA NELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:

  1. İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Şu anda en yüksek işsizlik maaşı 2010 lira olarak uygulanıyor.
  2. Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek. Şu anda bekar bir işçi için AGİ 268,31 lira olarak ödeniyor.
  3. Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. Şu anda bir aylık ödeme 1.144 TL
  4. İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak.
  5. Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.
  6. Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.

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Asgari ücret ne kadar? AGİ dahil asgari ücret 2022 brüt-net ne kadar, kaç TL olacak?
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