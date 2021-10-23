Asgari ücret ne kadar? AGİ dahil asgari ücret 2022 brüt-net ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yeni yılda AGİ dahil asgari ücret 2022 brüt-net ne kadar, kaç TL olacak öğrenmek isteyen çalışanlar "Asgari ücret ne kadar?" sorusu üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

AGİ ile asgari ücret 2022 brüt-net ne kadar, kaç TL sorusu yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;