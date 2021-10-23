Asgari ücret ne kadar? AGİ dahil asgari ücret 2022 brüt-net ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yeni yılda AGİ dahil asgari ücret 2022 brüt-net ne kadar, kaç TL olacak öğrenmek isteyen çalışanlar "Asgari ücret ne kadar?" sorusu üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
AGİ ile asgari ücret 2022 brüt-net ne kadar, kaç TL sorusu yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;
Asgari ücret her yıl aralıkta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiyle toplanıyor. Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran işçi sendikası (Türk-İş) ile en çok üyeyi bulunduran işveren sendikası (TİSK) 5'er üye ile temsil ediliyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor. Belirlenen rakam, asgari ücret olarak bir yıl boyunca uygulanıyor.
2022 yılı asgari ücret zammı için görüşme tarihleri henüz belli değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanmıştı. Bu yılki toplantının tarihi belli olduğunda haberimizde yer alacak.
Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar: