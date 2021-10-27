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Giriş Tarihi: 27.10.2021 17:31 Son Güncelleme: 27.10.2021 17:32

Stefan Kuntz'dan SABAH TV'ye Dünya Kupası açıklaması: "Hollanda ya da başka takım..."

MELİSA BERKALP MELİSA BERKALP
Stefan Kuntz’dan SABAH TV’ye Dünya Kupası açıklaması: Hollanda ya da başka takım...

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Stefan Kuntz, "Öncelikle kendimize bakmalıyız ve o altı puanı almalıyız. Eğer Hollanda ya da başka bir takımda bize kapıyı aralarsa oradan geçmeliyiz. Eğer böyle bir iş yapıyorsanız ve üzerinizde baskı olmadığını hissediyorsanız bu iş için yanlış kişisinizdir." dedi. İşte Stefan Kuntz'un SABAH TV'ye yaptığı açıklamaları...

Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğini yaptığı 4. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda yılın en iyilerine ödülleri verildi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, SABAH TV'ye açıklamalarda bulundu. Stefan Kuntz, Türkiye'nin gruptaki durumunu değerlendirdi.

"PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOK FAZLA ZAMAN KAYBETTİK"

"Almanya'dan da bu tarz organizasyonlara aşinayım. Bence bu organizasyon insanların istatiksel anlamda, pandemide neler olduğu hakkında ve kulüplerin içinde bulunduğu zorluklara dair de bilgi sahibi olabilmeleri açısından son derece ilgi çekici. Spor Bakanının da belirttiği gibi pandemi sürecinde çok fazla zaman kaybettik ve 1,5 - 2 senelik kayıp içerisinde dışarı çıkamadık, sosyalleşemedik ve spor yapamadık. Önümüzde yapmamız gerekenler gerçekten çok büyük ve önemli. Bu yüzden eğer herkes birbirine destek olursa bütün bu soruların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum."

"ALTI PUAN ALMALIYIZ"

"Öncelikle kendimize bakmalıyız ve o altı puanı almalıyız. Eğer Hollanda ya da başka bir takımda bize kapıyı aralarsa oradan geçmeliyiz. Eğer böyle bir iş yapıyorsanız ve üzerinizde baskı olmadığını hissediyorsanız bu iş için yanlış kişisinizdir."

"BENİM İÇİN BİR ONURDUR"

"Ben Almanya'daki eski milli takım antrenörüme 1996 yılında İngiltere'de oynayacağımız final maçı öncesi ne kadar gergin olduğumu söylemiştim ve o da bana o baskıyı üzerinde ne kadar yoğun hissedersen kupalarda o kadar büyük olur demişti. Bu sebeple o baskıyı hissetmek benim için bir onurdur çünkü bu sayede çok daha fazlasına ulaşabilirim."

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Stefan Kuntz'dan SABAH TV'ye Dünya Kupası açıklaması: "Hollanda ya da başka takım..."
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