Stefan Kuntz'dan SABAH TV'ye Dünya Kupası açıklaması: "Hollanda ya da başka takım..."

"ALTI PUAN ALMALIYIZ"

"Öncelikle kendimize bakmalıyız ve o altı puanı almalıyız. Eğer Hollanda ya da başka bir takımda bize kapıyı aralarsa oradan geçmeliyiz. Eğer böyle bir iş yapıyorsanız ve üzerinizde baskı olmadığını hissediyorsanız bu iş için yanlış kişisinizdir."

"BENİM İÇİN BİR ONURDUR"

"Ben Almanya'daki eski milli takım antrenörüme 1996 yılında İngiltere'de oynayacağımız final maçı öncesi ne kadar gergin olduğumu söylemiştim ve o da bana o baskıyı üzerinde ne kadar yoğun hissedersen kupalarda o kadar büyük olur demişti. Bu sebeple o baskıyı hissetmek benim için bir onurdur çünkü bu sayede çok daha fazlasına ulaşabilirim."