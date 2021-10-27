Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Sabah TV'ye konuştu! "Dünya Kupası..."

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Stefan Kuntz, "Öncelikle kendimize bakmalıyız ve o altı puanı almalıyız. Eğer Hollanda ya da başka bir takımda bize kapıyı aralarsa oradan geçmeliyiz. Eğer böyle bir iş yapıyorsanız ve üzerinizde baskı olmadığını hissediyorsanız bu iş için yanlış kişisinizdir." dedi.