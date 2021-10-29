Son dakika... Benfica’dan Gedson Fernandes’e şartlı onay çıktı! Gustavo Assunçao’nun yerine Galatasaray’a geliyor

Son dakika...Yaz transfer döneminde yeniden yapılanmaya giden ve genç futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray'da bazı isimler beklenen katkıyı sağlayamadı. Bu futbolcuların başında ise Gustavo Assunçao geliyor. Uzun süre Gedson Fernandes'i isteyen ancak Benfica'yı ikna edemeyen Cimbom, Gustavo Assunçao'yu kadrosuna katmıştı. Aslan, genç futbolcuyu gönderip yeniden Gedson'u almanın hesaplarını yapıyor.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde en çok efor harcadığı isim Gedson Fernandes olmuştu.
Her türlü teklife rağmen Benfica oyuncuyu bırakmayınca sarı-kırmızılılar alternatiflere yöneldi.
YENİ TRANSFER BEKLENENİ VEREMEDİ
Sarı-kırmızılı ekip, transferin son günlerinde 21 yaşındaki genç orta saha Gustavo Assunçao'ya imza attırdı.
Fakat Brezilyalı oyuncu sadece 2 maçta forma giydi. Performansıyla sınıfta kalan orta saha ile devre arasında yollar ayrılacak.
Gustavo Assunçao'nun yerine düşünülen isim ise Gedson Fernandes. Sarı-kırmızılı ekibe Portekiz cephesinden iyi haber geldi.
BENFİCA'NIN GEDSON İÇİN TEK ŞARTI VAR...
Benfica, 22 yaşındaki oyuncunun transferine izin vermek için bir şart koydu. 2023 yılında kontratı bitecek olan Gedson, kulübüyle yeni sözleşme imzalaması durumunda kiralık olarak ayırlabilecek.
Rui Costa'nın başkanlığını yaptığı Benfica'nın, Gedson'u bedelsiz olarak elinden kaçırmak istemediği için böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Öte yandan Fatih Terim'in eski öğrencisi Rui Costa ile Gedson için bir kez daha temas kuracağı aktarıldı.
Gedson Fernandes, geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a kiralanmıştı.
Sarı-kırmızılı formayla 17 maça çıkan Portekizli 3 asist yaparken, oynadığı futbolla büyük beğeni toplamıştı.
22 yaşındaki orta saha oyuncusuna, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş da talip olmuştu.