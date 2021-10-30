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Giriş Tarihi: 30.10.2021 17:36

Real Madrid, Elche'yi Vinicius Junior'la geçti!

AA
Real Madrid, Elche’yi Vinicius Junior’la geçti!

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, konuk olduğu Elche'yi 2-1 mağlup etti. Real Madrid, Brezilyalı yıldız oyuncusu Vinicius Junior'ın 22. ve 73. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Şampiyonluğun önemli adaylarından Real Madrid, kümede kalma mücadelesi veren Elche'ye, Martinez Valero Stadı'nda konuk oldu. Real Madrid, Brezilyalı yıldız oyuncusu Vinicius Junior'ın 22. ve 73. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İspanyol oyuncu Raul Guti'nin 63. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü Elche'nin tek golünü, 86. dakikada Pere Milla kaydetti.

Puanını 24'e çıkaran Real Madrid, averaj farkıyla liderlik koltuğuna otururken, Elche ise 10 puanla 15. sırada kaldı.

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Real Madrid, Elche'yi Vinicius Junior'la geçti!
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