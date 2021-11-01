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Giriş Tarihi: 1.11.2021 11:13 Son Güncelleme: 1.11.2021 11:17

Loris Karius ve Ozan Kabak Liverpool tarihine geçti! Jurgen Klopp detayı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Loris Karius ve Ozan Kabak Liverpool tarihine geçti! Jurgen Klopp detayı

İngiliz devi Liverpool'a tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşatan Jurgen Kloop, başarılı transferleriyle de dikkat çekiyor. Ancak Alman hocanın tüm transferleri için aynı şeyi söylemek mümkün değil. İngiliz basını, Klopp'un aldırdığı en kötü 5 futbolcuyu listeledi. Galatasaray altyapısından çıkan Ozan Kabak ile Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius da listede yer aldı. İşte detaylar...

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Liverpool'un başına 2015 yılında geçen ve kulübü eski başarılı günlerine taşıyan Jurgen Klopp, taraftarların gönlünde taht kurdu. Liverpool'a tarihinde ilk kez Premier Lig şampiyonluğunu yaşatan teknik adam olarak kayıtlara geçen Klopp, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşadı. İngiliz ekibe altın çağını yaşatan Alman hocanın bazı hamleleri ise başarılı olamadı.

Transfer konusunda başarılı olsa da bazı yıldızlar Klopp'u da hayal kırıklığına uğrattı. The Mirror, 54 yaşındaki hocanın en kötü 5 transferini derledi. Listede tanıdık 2 isim de yer aldı.

KARIUS VE OZAN KABAK LİSTEDE!

Liverpool'un Real Madrid'e 3-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi final maçında yediği gollerle İngiliz ekibine kupayı kaybettiren Karius, o günden sonra kariyerini toparlayamadı.

Liverpool'dan Beşiktaş'a gelen ancak Süper Lig'de de inanılmaz hatalar yapan Alman kaleci, Klopp'un en kötü 5 transferinden biri oldu. Öte yandan Liverpool, Karius'u ocak ayında serbest bırakacak.

Genç yaşta Galatasaray'da formayı kapan Ozan Kabak, 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a imza atmış, Alman ekibindeki performansı sonrasında bir diğer Bundesliga takımı olan Schalke'nin yolunu tutmuştu.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Liverpool'un Schalke'den kiraladığı milli stoper, bekleneni veremedi. Satın alma opsiyonu kullanılmayan Ozan, Klopp'un başarısız transferleri listesine adını yazdırdı.

Preston North'tan alınan savunma oyuncusu Ben Davies ise tek bir maç bile oynamadan Sheffield United'a kiralandı.

İngiliz basınına göre Dominic Solanke ve Marko Grujic de Klopp'un umduğunu bulamadığı diğer isimler oldu.

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Loris Karius ve Ozan Kabak Liverpool tarihine geçti! Jurgen Klopp detayı
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