Loris Karius ve Ozan Kabak Liverpool tarihine geçti! Jurgen Klopp detayı

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Liverpool'un başına 2015 yılında geçen ve kulübü eski başarılı günlerine taşıyan Jurgen Klopp, taraftarların gönlünde taht kurdu. Liverpool'a tarihinde ilk kez Premier Lig şampiyonluğunu yaşatan teknik adam olarak kayıtlara geçen Klopp, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşadı. İngiliz ekibe altın çağını yaşatan Alman hocanın bazı hamleleri ise başarılı olamadı.