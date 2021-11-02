Son dakika: Usta yazardan Galatasaray ve Beşiktaş yorumu! Hakem kararları çok tartışılmıştı...

ÖMER ÜRÜNDÜL: Bizim takımlarımız Avrupa ile birlikte ligi fizik açıdan kaldıramıyorlar. Bu yüzden Avrupa'da mücadele etmeyen Trabzonspor avantajlıdır. Üstelik takım zaten iyiydi ve yeni transferlerle de daha da güçlendi.

G.Saray hırslı ve arzulu oynuyor. Ama zaman zaman bocalıyorlar. Avrupa Ligi'nde ilk üç maçta başarılı idiler. Ligde de mücadelelerine devam edecekler. Ama istikrarlı bir grafik çizer mi, soru işareti! Ancak maç yazımda da belirttiğim gibi çok önemli bir stoper olan Marcao o yakışıksız hareketi yapmasaydı, G.Saray'ın 4-5 puanı daha fazla olurdu.