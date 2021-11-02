Son dakika: Usta yazardan Galatasaray ve Beşiktaş yorumu! Hakem kararları çok tartışılmıştı...

Son dakika...Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe yenilirken, Galatasaray ve Trabzonspor ise hata yapmadı. Siyah-beyazlıların 1-0 yenildiği Hatayspor müsabakasında Mehmet Topal'la bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Deneyimli hakem Cüneyt Çakır, Montero'nun kalecinin görüş açısını kapattığı ifade ederek golü geçersiz saydı. Ancak sarı-kırmızılı takımın Gaziantep FK'yı 2-0 yendiği müsabakada Morutan'ın attığı gol tartışmaları başlattı. Beşiktaş, 'benzer pozisyonlarda farklı kararlar alınıyor' şeklinde isyan etti. Sabah Gazetesi'nin tecrübeli isimleri bu 2 pozisyonu yorumladı.
SORU: Beşiktaş maçında Mehmet Topal'ın golü iptal edildi. Galatasaray karşılaşmasında ise buna benzer bir pozisyonda Morutan'ın golü sayıldı. Beşiktaş "Adalet" diye bir çıkış yaptı. İki pozisyon kafa karıştırdı. Ne diyeceksiniz?
POZİSYON AYNI DİYENİN GÖZLERİNDEN ÖPERİM!
ERMAN TOROĞLU: Beşiktaş maçında; 1-Kalecinin görüş alanı 2-Pasif denilen oyuncuların kalecinin görüş alanını kapatması 3-Topa müdahalesi 4-Kendine avantaj sağlaması... Bunlara bakıyoruz, Mehmet Topal topa vurduktan sonra Montero pozisyonun içinde, oyuna müdahale etti ve golün iptal edilmesi çok net uygundur.
Gelelim Galatasaray karşılaşmasına... Kaleci topu görüyor, bir önceki gün Beşiktaş'ın attığı golde Montero'nun yeri ile Galatasaraylı Nelsson'un pozisyon yeri aynı mı? Oyuncunun vurulan topla bir alakası var mı? Vurulan topa engel teşkil ediyor mu? Aktif durumda mı? Moturan vuruyor, top havada ve bütün herkes topu görüyor. Nelsson da topa aval aval bakıyor.
Beşiktaş Kulübü, ofsayt açıklaması yaparken iki maçtan kullandığı resim ile toplumu kışkırtıyor. Beşiktaş'ın bu pozisyonunun bir yorumu yok, dünyanın her yerinde ofsayt. Bunun sana göre, bana göresi yok! İki futbolcuyu aynı yere koyan yönetici, yorumcu, futbolcu, teknik adam, hepinizin gözlerinden öperim.
BEŞİKTAŞ TEPKİDE YÜZDE YÜZ HAKLI!
AHMET ÇAKAR: Beşiktaş % 100 haklıdır. Topal'ın golü ofsayt değil. Kaleye 8 metre uzaktı. Topa dokunmayan ve kalecinin görüş açısını kapatmayan bir futbolcu ofsayt olarak kabul edilemez. Aynı Cüneyt Çakır yıllar önce Bursaspor-Fenerbahçe maçında Bursaspor'un golünü vermişti.
Üstelik o pozisyonda Bursasporlu ofsayttaki oyuncu, kalecinin 1-2 metre önündeydi. Üstelik o pozisyonda da VAR daveti gelmiş ve Cüneyt yardımcı hakemini alıp kenarda yine pozisyonu inceleyip golü vermişti. G.Saray maçı biraz farklı. Nelsson ofsaytta ama asla tartışılmayacak doğru bir kararla hakem golü verdi.
MARCAO KEREM'E SALDIRMASA G.SARAY DAHA ÖNDE OLURDU
SORU: Galatasaray ve Trabzonspor haftanın mutlu takımları.. Neler söylersiniz?
LEVENT TÜZEMEN: Trabzonspor iyi oynamıyor ama kazanma alışkanlığını kaybetmiyor. 4 Büyük arasında kulübesi en zayıf takım Trabzonspor. Gervinho'nun sezonu kapatması, Avcı'nın canını sıkmıştır. Önemli olan kötü oynarken kazanmayı bilmektir. Trabzonspor için Beşiktaş maçı dönüm noktası olur.
Fatih Terim'in tek ön liberoya dönüp Morutan'ı serbest oynatması G.Saray'ın iyi oyununda etkili oldu. Bence sorun golcülerde. Diagne, Mohamed ve Halil'in gol atma konusunda istikrarı yok. Terim bunu biliyor ama eli kolu bağlı olduğu için 3 golcüye sahip olmayı bir zenginlik olarak dile getiriyor. Marcao- Nelsson ikilisi ise savunmada defoları giderdi.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Bizim takımlarımız Avrupa ile birlikte ligi fizik açıdan kaldıramıyorlar. Bu yüzden Avrupa'da mücadele etmeyen Trabzonspor avantajlıdır. Üstelik takım zaten iyiydi ve yeni transferlerle de daha da güçlendi.
G.Saray hırslı ve arzulu oynuyor. Ama zaman zaman bocalıyorlar. Avrupa Ligi'nde ilk üç maçta başarılı idiler. Ligde de mücadelelerine devam edecekler. Ama istikrarlı bir grafik çizer mi, soru işareti! Ancak maç yazımda da belirttiğim gibi çok önemli bir stoper olan Marcao o yakışıksız hareketi yapmasaydı, G.Saray'ın 4-5 puanı daha fazla olurdu.
GÜRCAN BİLGİÇ: Trabzonspor kazanarak gidiyor ama tehlike sinyalleri de veriyor. F.Bahçe ve Rize maçlarını duran toplarla kazandılar. Göztepe karşısında ise şanslılardı. Sezon başındaki 'hükmedenizin vermeyen' Trabzonspor yok ortada.
G.Saray'ın en önemli özelliği kazanması gereken maçlardaki başarısı. Antep karşısında ilk dakikadan itibaren takımın vücut dili bunun işaretini verdi. Aynısı neden deplasmanlarda olmuyor, en büyük sorunları bu.
FATİH DOĞAN: Trabzonspor istikrarlı olarak iyi oynamıyor. Gelgitleri var. Son eksikler Avcı'yı yorabilir. Fatih hocanın keyfi yerinde. Marcao'nun güzel oyunu ve Feghouli'nin oyuna girdikten sonraki dokunuşları galibiyeti getirdi. Fatih hoca beklentileri düşük tutup büyük hamleler yapıyor. Yarışın tam içinde.
KAMPI İYİ GEÇİRMEDİLER!
SORU: Beşiktaş bir var bir yok! Bunun sorumlusu olarak da Sergen Yalçın gösteriliyor. Ne oldu Beşiktaş'a?
FATİH DOĞAN: Beşiktaş güç zehirlenmesi yaşıyor! Başarıyı paylaşmak ve yönetmek zordur. Yıldızları aynı potada tutmak önemli. Sakatlıklar tesadüf değil. Sezon başı kampı iyi geçirilmedi. Gündüz İstanbul'da çalışıp akşam evlerine, sosyal hayatlarına gittiler. Böyle bir kamp kültürü ve sistemi yok. Beşiktaş toparlanır, şampiyon da olur. Ama bunun için Sergen Yalçın'ın toparlanması, takımı toparlaması, yönetimin de birlik beraberliği sağlaması gerekir.
LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş'ta o kadar çok oyuncu, o kadar büyük sakatlıklar yaşandı ki bu, Sergen Yalçın'ın oyun sistemine ciddi zarar verdi. Beşiktaş eğer sakatlıkları atlatıp sezon başındaki istikrarlı kadrosunu yeniden yakalarsa zirveye oynamaya devam eder. Ancak yönetimin hataları görmeden konuyu başka kanallara çekmesi doğru değil.
AHMET ÇAKAR: Beşiktaş'ın bu halinin tek sorumlusu, Şampiyonlar Ligi'dir. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ağır harabiyet getiriyor. Hem fizik olarak çökertiyor hem de mental olarak çok geriye götürüyor. İddia ediyorum, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ni bugün kesse inanın bana çok çabuk toparlar. Beşiktaş'ın kadrosu Türkiye'nin en iyisi.
GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş geçen sezonki oyunu oynamaya çalışıyor ama bu kez verimden uzak kaldı. Üstüne sakatlıklar eklendi ama Yalçın yine önde baskılı, direkt kaleye giden oyunu istyior. Halbuki oyuncu profili değişti. 3 yerli kuralı Beşiktaş'ı çok etkiledi. Zaten son maçtan sonra kendisi de bir değişim yapmaları gerektiğinin sinyalini verdi. Kalan maçlarda Beşiktaş'ı daha farklı bir stratejide, daha sabırlı oynarken görebiliriz.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş'ın 11'i sakatlıklardan dolayı her hafta soru işareti. En son Batshuayi'de adale sakatlığıo ldu. Salih'in Alanya'daki Salih ile uzaktan yakından alakası yok. Ghezzal ve Rosier'de de düşüş var. Teixeira ve Pjanic hazır değiller.B ütün ağır yük Josef'e binince en sonunda o da fire verdi.