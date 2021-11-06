Beşiktaş maçının ardından Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu! "Sadece bir 3 puan kazandık"

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Abdullah Avcı, galibiyeti değerlendirerek bu maçta yalnızca 3 puan kazandıklarını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a sahip çıkılması gerektiğini söyleyerek sözlerine başlayan Avcı, "Sergen hoca, hem oyuncu olarak Türk futbolunun önemli figürlerinden, teknik direktör olarak da önemli işler yapıyor. 2 kupalı şampiyon. Bu tip figürler kolay yakalanmıyor. Umarım uzun seneler kendi camiasında önemli hizmetlerde bulunur. 5 ay evvelin şampiyonu. Ligin kadro kalitesini artıran takım. Muhakkak dalgalanmalar olacaktır. Bugün 3 puan kazandık, başka bir şey kazanmadık. Herkes bizi başka yerlere koyuyor. Daha çok uzun bir maraton var. Daha 3'te 1'i bitmedi. Beşiktaş yine yarışın içinde olacak. Bugün ligimizde maç kazanmak kolay değil. Bugün burada kazanmak hiç kolay değil. İlk 20 dakika taraftarın desteğiyle şiddetli bir baskı yapan ve bunda da bir fırsat var. Buna çalıştık. İlk yarının sonunda açıldıktan sonra ikili oyun oynamak bir fırsattı. İlk yarının son dakikasında doğru zamanda attığımız golle içeri girdik. İkinci yarıda hatadan dolayı rakibi devreye soktuk. Oyun dengeli gitti. Merkezi kapattık, fırsatlar yakaladık. Son dakikada olması harika oldu. Trabzonspor taraftarını mutlu ettik. Bize destek oluyorlar, bunları hak ediyorlar. Duyguları yoğun yaşayan bir şehir. Biraz dengelenmeye başladılar, bunu görebiliyorum. Bugün 5 yerli oyuncuyla çıktık. Verimli bir toprak. Özellikle yerel oyuncular oyunun içinde destek olsunlar. Onlar buranın taraftarı. Ben onun gerilimini yaratıyorum. Sakin, dengeli oyun. Sabırlı oyun bizi daha iyi yerlere götürecek. Sadece bir 3 puan kazandık, önemli bir 3 puan" dedi.