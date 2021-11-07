Video Spor Beşiktaş galibiyeti sonrası Abdullah Avcı: "Sadece 3 puan kazandık"
Beşiktaş galibiyeti sonrası Abdullah Avcı:

Beşiktaş galibiyeti sonrası Abdullah Avcı: "Sadece 3 puan kazandık"

07.11.2021 | 01:32

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Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor, son şampiyon Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek puanını 30'a çıkardı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

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