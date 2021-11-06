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Giriş Tarihi: 6.11.2021 20:33 Son Güncelleme: 6.11.2021 20:35

Son dakika: Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı için harekete geçti! Resmi başvuru geldi, hükmen galibiyet...

Son dakika: Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı için harekete geçti! Resmi başvuru geldi, hükmen galibiyet...

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi sonuçlar alan Galatasaray, E Grubu'nun 4. maçında Lokomotiv Moskova'yı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde ağırlamıştı. 1-1 sona eren mücadelenin ardından gündeme düşen 'kural hatası' iddiası, önce sosyal medyada gündem olmuş daha sonra ise basına taşınmıştı. Konuyla ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı için UEFA'ya başvurusunu yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, E Grubu'nda Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile mücadele ediyor. İlk 4 maçın sonunda 8 puanla grupta lider bulunan sarı-kırmızılılar, 4. hafta maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalmıştı.

Zorlu mücadelenin hemen ardından ortaya muhtemel bir kural hatası skandalı ortaya çıktı. Galatasaray cephesi ise maçın ardından ortaya çıkan kural hatası ihtimali için harekete geçti.

Maçın hakemi Sandro Scharer, Lokomotiv Moskova'lı futbolcu Dmitri Jivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesine rağmen kırmızı kartla oyundan ihraç etmedi.

Maçın ardından ortaya çıkan görüntülerde maçın hakeminin iki farklı pozisyonda aynı Lokomotiv Moskova'lı futbolcuya sarı kart gösterdiği görülüyor.

Ancak buna rağmen kırmızı kartını göstermeyen Sandro Scharer'in bu anlarının ortaya çıkmasıyla birlikte Galatasaray yönetimi, konuyu UEFA'ya taşıdı.

Galatasaray kural hatası nedeniyle hükmen galibiyet, bu talep kabul edilmezse maçın tekrar edilmesi talebiyle UEFA'ya gerekli hukuki başvuruyu yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Konuyla ilgili UEFA'nın vereceği kararı bekleyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük'e konuk olacak.

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Son dakika: Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı için harekete geçti! Resmi başvuru geldi, hükmen galibiyet...
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