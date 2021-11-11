Almanya - Lihtenştayn maçında insanlık dışı faul! Leon Goretzka’nın boynu kırılıyordu...

2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu maçında Almanya, sahasında zayıf rakibi Lihtenştayn'ı 7 golle geçti. 7-0'lık sonucun ardından grupta puanını 24'e çıkaran Almanya, liderliğini sürdürdü.
Mücadelenin 9. dakikasında Lihtenştayn'ın sol beki Jens Hofer, kendi ceza sahasında Bayern Munih'li futbolcu Leon Goretzka'ya yaptığı acımasız faulle kırmızı kart gördü.
Hava topu mücadelesi sırasında sol ayağıyla Goretzka'nın boynuna vuran Jens Hofer, yaptığı faule kendisi bile inanamadı.
Pozisyonun ardından uzun süre yerde kalan yıldız oyuncunun boynunun kırılmış olmasından korkuldu.
Goretzka, tedavisinin ardından karşılaşmaya devam etti. Goretzka, ikinci yarının başında ise yerini Neuhaus'a bıraktı.
😱Jens Hofer'den Leon Goretzka'ya acımasız faul!pic.twitter.com/yZvenS3jTC— Sabah Spor (@sabahspor1) November 11, 2021