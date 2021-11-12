Almanya Lihtenştayn maçında insanlık dışı faul! Goretzka'nın boynu kırılıyordu! Almanya Lihtenştayn maç özeti izle | Video
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2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde futbol heyecanı devam ediyor. J Grubu'nda mücadele eden lider Almanya, Lihtenştayn ile karşılaştı. Maçı 9-0 kazanan Panzerler, puanını 24 yaptı. Maçın ilk dakikalarında Lihtenştayn'ın sol beki Jens Hofer'in rakibine yaptığı insanlık dışı faul sosyal medyada gündem oldu. İşte Almanya Lihtenştayn maçı özeti ve golleri.