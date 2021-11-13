"Gönül Dağı bu akşam var mı? Gönül Dağı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularının yanıtları, dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. TRT 1 ekranlarına her hafta Cumartesi akşamları gelen dizinin yeni bölümünün TRT 1 yayın akışında yer almadığı görüldü. Bu kapsamda; "Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?" araştırmaları yapılırken bu başlık altından; 13 Kasım Cumartesi TRT 1 yayın akışı listesine ulaşabilirsiniz.
GÖNÜL DAĞI NEDEN YOK? 13 KASIM CUMARTESİ
Gönül Dağı dizisi bu hafta milli maç olması sebebiyle yeni bölümüyle ekranda yer almayacak. Gönül Dağı dizisinin yerine 2022 Dünya Kupası Türkiye-Cebelitarık maçı yer alacak. Dizinin 20 Kasım 2021 akşamı yeni bölümüyle ekranda yer alması bekleniyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:30 Muhteşem Kraliçe
05:40 Yeşil Deniz
08:45 Gönül Dağı
12:00 Masumlar Apartmanı
15:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
19:00 Ana Haber
20:00 Türkiye - Cebelitarık
22:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
13 KASIM 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ