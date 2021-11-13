Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gönül Dağı bu akşam var mı? Gönül Dağı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 13 Kasım Cumartesi TRT 1 yayın akışı
Giriş Tarihi: 13.11.2021 12:15

Gönül Dağı bu akşam var mı? Gönül Dağı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 13 Kasım Cumartesi TRT 1 yayın akışı

Gönül Dağı bu akşam var mı? Gönül Dağı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 13 Kasım Cumartesi TRT 1 yayın akışı

TRT 1 ekranlarına Cumartesi akşamları gelen Gönül Dağı yeni bölüm, dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor. Başrollerinde Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın yer aldığı dizinin yeni bölümü kanalın yayın akışında yer almıyor. Bu kapsamda; “Gönül Dağı bu akşam var mı? Gönül Dağı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” gibi sorulara da yanıt aranıyor. Peki; Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? İşte 13 Kasım Cumartesi TRT 1 yayın akışı

"Gönül Dağı bu akşam var mı? Gönül Dağı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularının yanıtları, dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. TRT 1 ekranlarına her hafta Cumartesi akşamları gelen dizinin yeni bölümünün TRT 1 yayın akışında yer almadığı görüldü. Bu kapsamda; "Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?" araştırmaları yapılırken bu başlık altından; 13 Kasım Cumartesi TRT 1 yayın akışı listesine ulaşabilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI NEDEN YOK? 13 KASIM CUMARTESİ

Gönül Dağı dizisi bu hafta milli maç olması sebebiyle yeni bölümüyle ekranda yer almayacak. Gönül Dağı dizisinin yerine 2022 Dünya Kupası Türkiye-Cebelitarık maçı yer alacak. Dizinin 20 Kasım 2021 akşamı yeni bölümüyle ekranda yer alması bekleniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

03:30 Muhteşem Kraliçe

05:40 Yeşil Deniz

08:45 Gönül Dağı

12:00 Masumlar Apartmanı

15:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

19:00 Ana Haber

20:00 Türkiye - Cebelitarık

22:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

13 KASIM 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Gönül Dağı bu akşam var mı? Gönül Dağı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 13 Kasım Cumartesi TRT 1 yayın akışı
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