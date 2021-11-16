Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar: 16 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dönemin en yüksek seviyesine ulaştı. Sıkça tercih edilen yatırım aracı bilindiği üzere son dönemde grafiğindeki artışla dikkatleri üzerine çekiyordu. 16 Kasım bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; altının gram fiyatı güne 605 TL ile açılış yaparken çeyrek fiyatı ise 964 TL ile rekor tazelemiş oldu. Peki, 16 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları düşecek mi, yükselmeye devam mı edecek? İşte güncel ve canlı rakamlar...