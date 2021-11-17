Real Madrid’e transferde yabancı kuralı engeli! Brezilyalı yıldızlar için vatandaşlık başvurusu...

İspanya La Liga'da kural gereği bir takımda kıta dışından en fazla 3 futbolcu olabilir. Real Madrid'de bu kuralı Brezilyalı futbolcular Militao, Rodrygo ve Vinicius karşılıyor. Bu 3 futbolcunun henüz İspanya vatandaşlığına geçmemesi nedeniyle başkent ekibi kıta dışından oyuncu transferi yapamıyor.