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Giriş Tarihi: 17.11.2021 21:59 Son Güncelleme: 17.11.2021 22:08

Real Madrid'e transferde yabancı kuralı engeli! Brezilyalı yıldızlar için vatandaşlık başvurusu...

Real Madrid’e transferde yabancı kuralı engeli! Brezilyalı yıldızlar için vatandaşlık başvurusu...

Real Madrid'in kadrosunda 3 yabancı futbolcu bulunduğu için kıta dışından yabancı futbolcu transferinde eli kolu bağlı. İspanyol ekibi, Brezilyalı yıldızlarının İspanya vatandaşlığı alması için çalışmalara başladı.

İspanya La Liga'da kural gereği bir takımda kıta dışından en fazla 3 futbolcu olabilir. Real Madrid'de bu kuralı Brezilyalı futbolcular Militao, Rodrygo ve Vinicius karşılıyor. Bu 3 futbolcunun henüz İspanya vatandaşlığına geçmemesi nedeniyle başkent ekibi kıta dışından oyuncu transferi yapamıyor.

İspanya yasalarına göre ülkede 10 yıl yaşayan yabancı insan vatandaşlık için başvurabiliyor. Ancak Latin Amerika ülkesinde doğup yetişenler için bu süre 2 yılla sınırlı.

Eflatun-beyazlılarda Militao, Rodrygo ve Vinicius İspanya vatandaşlığı almadığı için kulübünün elini kolunu bağlıyor.

3 İSİM YERLİ STATÜSÜNDE!

Real Madrid'in kıta dışı diğer 3 oyuncusu Valverde, Casemiro ve Marcelo vatandaşlık aldığı için La Liga'da yerli statüsünde oynayabiliyor.

İspanya'da 2 yılını tamamlayan Vinicius vatandaşlığı almaya en yakın isim konumunda.

RODRYGO VE MİLİTAO İÇİN DE ÇALIŞMA BAŞLATILDI!

AS gazetesinin haberine göre Rodrygo ve Militao da gerekli işlemleri en kısa sürede başlatacak.

Böylece Real Madrid transferde rahatlayacak. İspanyol ekibi vatandaşlık konusunu halletmek için ofis açtı.

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Real Madrid'e transferde yabancı kuralı engeli! Brezilyalı yıldızlar için vatandaşlık başvurusu...
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