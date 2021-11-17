Son dakika: Üçüncü ligden gelen Kerem Aktürkoğlu şimdiden o yıldızları solladı! Aykut Kocaman, İrfan Can, Metin Tekin, Yusuf Yazıcı...

KEREM AKTÜRKOĞLU O YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI! AYKUT KOCAMAN, ENES ÜNAL...
Fatih Terim'in prensi Kerem Aktürkoğlu, milli takımda parlamaya devam ediyor. Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olduktan sonra geçen sezon rotasyon oyuncusu olan Kerem Aktürkoğlu, bu sene Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasında.
ŞENOL GÜNEŞ EURO 2020'YE GETİRDİ AMA...
Stefan Kuntz'tan önce milli takım teknik direktörü olan Şenol Güneş, Kerem Aktürkoğlu'nu EURO 2020'ye götürmüştü fakat genç oyuncu o turnuvada bir dakika bile süre alamadı.
KUNTZ'UN PRENSİ OLDU! ÜÇ MAÇ DÖRT GOL...
Stefan Kuntz'un göreve gelmesinden sonra düzenli olarak oynamaya başlayan Kerem, önce Norveç ağlarını sarstı. Cengiz'in asistinde topu ağlara gönderen Kerem, kariyerindeki ilk milli takım golünü attı.
Kerem, sonraki Letonya maçını boş geçti. Cebelitarık karşısında muhteşem hareketlerle ceza sahasına giren ve kaleciyi mağlup eden Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir'de milli takımımızı 1-0 öne geçirmişti.
KARADAĞ FİNALİNDE SAHNEYE ÇIKTI!
Milli takımımımız için adeta bir final karşılaşması olan Karadağ maçında sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, Abdülkadir Ömür'ün şık asistini gole çevirdi ve durumu 1-1'e getirdi.
YUSUF YAZICI, HASAN ŞAŞ, METİN TEKİN... BİRÇOK İSMİ SOLLADI!
Kerem Aktürkoğlu, şimdiden Avrupa'nın dev takımlarını peşine taktı. Galatasaray ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Kerem'in maaşına zam yapılacak ve sözleşmesi uzatılacak.
SERHAT AKIN VE ÜMİT KARAN...
Milli takım formasıyla 8 maçta üç gol atan Kerem Aktürkoğlu, şimdiden birçok ismi geride bırakmayı başardı. Ümit Karan, Serhat Akın ve Oğuz Çetin gibi önemli isimlerle aynı sayıda gol atan Kerem Aktürkoğlu, play-off turunda da en büyük kozlarımız arasında yer alıyor.
MİLLİ FORMAYLA KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN DAHA AZ GOL ATAN BAZI İSİMLER
Hasan Kabze 2 gol
Mustafa Denizli 2 gol
ENES ÜNAL'I DA SOLLADI
Milli takımda 24 maça çıkan Enes Ünal iki gol attı bu gollerden biri penaltıdan atıldı. Son dört maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ise şimdiden üç gol attı.
Yıldıray Baştürk 2 gol
Yusuf Yazıcı 2 gol
Hasan Şaş 2 gol
Metin Tekin 2 gol
Olcay Şahan 2 gol
Aykut Kocaman 1 gol
Gökhan Gönül 1 gol
İrfan Can Kahveci 1 gol
Yunus Mallı 1 gol
Bülent Uygun 1 gol
PLAY-OFF'A HANGİ TAKIMLAR KALDI?
Katar'da yapılacak Dünya Kupası'na gitmek için play-off oynayacak takımlar belli oldu.
SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR
PORTEKİZ
İSKOÇYA
İTALYA
RUSYA
İSVEÇ
GALLER
SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR
TÜRKİYE
POLONYA
KUZEY MAKEDONYA
UKRAYNA
FİNLANDİYE
AVUSTURYA