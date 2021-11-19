İngilizler Jack Grealish’in aşk hayatını konuşuyor! Aynı anda 3 kadınla birlikte...

26 yaşındaki futbolcunun, televizyon yıldızı Emily Atack ile yasak aşk yaşadığı ve Sasha'nın bunu öğrendiği ifade ediliyor. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan 25 yaşındaki Sasha, Jack Grealish'e, "Ya ben ya da Emily" diyerek rest çektiği belirtiliyor.

(Jack Grealish ve çocukluk aşkı Sasha Attwood)