İngilizler Jack Grealish’in aşk hayatını konuşuyor! Aynı anda 3 kadınla birlikte...

İngiltere Premier Lig'de geçen sezon gösterdiği başarılı performansın ardından Aston Villa'dan Manchester City'ye 117 milyon euro'ya transfer olan Jack Grealish, oynadığı futboldan çok aşk hayatıyla Ada'yı sallıyor. İngiliz basınında çalkantılı aşk hayatıyla gündem olan Grealish için çarpıcı bir iddia daha gündeme geldi.
Jack Grealish, çocukluk aşkı olan Sasha Attwood ile yaklaşık 10 yıllık birlikte. Ancak son dönemde yaşananlar ikilinin ilişkisini kopma noktasına getirdi.
26 yaşındaki futbolcunun, televizyon yıldızı Emily Atack ile yasak aşk yaşadığı ve Sasha'nın bunu öğrendiği ifade ediliyor. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan 25 yaşındaki Sasha, Jack Grealish'e, "Ya ben ya da Emily" diyerek rest çektiği belirtiliyor.
(Jack Grealish ve çocukluk aşkı Sasha Attwood)
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The Sun'ın haberine göre Emily ve Jack, birkaç kez Manchester'da bir otelde, zaman zaman da Grealish'in evinde buluşuyor.
(Televizyon yıldızı Emily Atack)
Yıldız futbolcunun, Emily ile mutlu olduğu ancak ilişkinin basına yansımasından dolayı eski heyecanının kalmadığı yazılıyor.
Bir yandan ise Grealish'ın, "Sevgilisini aldatan erkek" olmak istemediği ve 10 yıllık ilişkisini bitirmemek adına Sasha ile arasını düzeltmek istediği iddia ediliyor.
Ancak Grealish cephesinde yaşananlar bununla da sınırlı değil. The Sun'ın iddisına göre Jack Grealish, aynı anda Sasha ve Emily'nin yanı sıra Love Island şampiyonu Amber Gill ile de beraber.
(Love Island şampiyonu Amber Gill)
Grealish ve Amber'in son birkaç ay içinde biri Leeds'te olmak üzere birçok kez otelde buluştukları haberin detaylarında yer aldı.
Ancak Amber'in Grealish'i Emily ile gördükten sonra büyük hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.
24 yaşındaki Gill'in yakın arkadaşlarına, 'Emily ile konuşup, Jack'in ikimizle aynı dönemde mi birlikte olduğunu sormak istiyorum' dediği ifade edildi.
Amber Gill'in, şöyle konuştuğu iddia ediliyor: "Jack ile uzun zamandır konuşuyoruz. Birlikte güzel vakit geçirdik, birçok kez buluştuk. Aramızda bir şeyler olduğunu düşünmüştüm."
Gündeme bomba gibi düşen iddiaların ardından Jack Grealish'in kafasının karışık olduğu belirtiliyor.
Son dönemde form düşüklüğü yaşayan yıldız ismin reklam anlaşmaları sebebiyle adının kötü anılmasını istemediği ve çocukluk aşkı Sasha Attwood ile arasını düzeltebileceği söyleniyor.
Ancak Jack Grealish ya da Sasha cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.
Öte yandan Jack Grealish, Amber Gill ile bir otelde buluştuktan sonra kameralara yakalanmamak için arabasına gizlenerek gitti.