Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. En çok tercih edilen yatırım olmasıyla bilinen altının gram fiyatı geçtiğimiz günlerde 600 TL'yi geçmiş ve tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu noktada güncel ve canlı altın fiyatları ile altın düşer mi yükselir mi soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Kasım güncel ve canlı altın fiyatları

ALTIN DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ? (20 KASIM)



Altın fiyatları üzerindeki hareketlilik devam ediyor. İşte güncel ve canlı altın fiyatları;