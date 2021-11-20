Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Altın düşer mi yükselir mi? Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Kasım güncel ve canlı altın fiyatları
Giriş Tarihi: 20.11.2021 13:43

SON DAKİKA: Altın düşer mi yükselir mi? Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Kasım güncel ve canlı altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunurken, altın düşer mi yükselir mi sorusu gün içerisinde araştırılıyor. Gram altın bugün 668 lira üzerinden işlem görürken, cumhuriyet altın ise 4 bin 386 liradan işlem görüyor. Bu noktada 20 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Altın düşer mi yükselir mi? Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 20 Kasım güncel ve canlı gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları

Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. En çok tercih edilen yatırım olmasıyla bilinen altının gram fiyatı geçtiğimiz günlerde 600 TL'yi geçmiş ve tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu noktada güncel ve canlı altın fiyatları ile altın düşer mi yükselir mi soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Kasım güncel ve canlı altın fiyatları

ALTIN DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ? (20 KASIM)

Altın fiyatları üzerindeki hareketlilik devam ediyor. İşte güncel ve canlı altın fiyatları;

Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Anlık - canlı rakamlar ile 18 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 565,19

SATIŞ: 587,05

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.143,00

SATIŞ: 4.206,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 4.004,32

SATIŞ: 4.084,67

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Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Anlık - canlı rakamlar ile 18 Kasım bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.999,00

SATIŞ: 2.049,00

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 999,00

SATIŞ: 1.025,00

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GRAM ALTIN

ALIŞ: 626,59

SATIŞ: 626,70

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SON DAKİKA: Altın düşer mi yükselir mi? Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Kasım güncel ve canlı altın fiyatları
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