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Giriş Tarihi: 24.11.2021 10:54 Son Güncelleme: 24.11.2021 11:10

CONMEBOL'dan IFAB'a flaş değişiklik önerisi! Super Bowl örneği

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
CONMEBOL’dan IFAB’a flaş değişiklik önerisi! Super Bowl örneği

Futbol dünyası son dönemde oyun kurallarında yaşanan değişiklikleri konuşurken, gündeme gelen son öneri yeni bir tartışmayı başlatabilir. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), futbol oyun kurallarını belirleyen IFAB'a çarpıcı bir teklif sunmaya hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan habere göre CONMEBOL, final maçlarında devre arasının 15 dakikadan 25 dakikaya çıkarılmasını ve Super Bowl'da olduğu gibi özel konserler düzenlenmesini talep ediyor. Bu konser ve özel şovların maddi anlamda büyük katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

SABAH SPOR DIŞ HABER! Futbolun oyun kuralları son dönemde sık sık tartışılıyor. Çizgi teknolojisi, VAR sistemi, oyuncu değişiklik hakkının 3'te 5'e çıkarılması gibi değişiklikler gündemdeki yerlerini korurken, çok tartışılacak bir öneri daha yolda. Öneri ise Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'ndan geldi. İşte İngiliz basınında yer alan haberin detayları...

Günümüz dünyasında futbolun her geçen gün daha ticari bir yapı olduğu kaçınılmaz bir gerçek.

Teknolojinin futbolun içine fazlaca girmesi tartışılırken, ticari çıkarların oyun kurallarının önüne geçmesi gündeme geliyor.

'DEVRE ARASI 25 DAKİKA OLSUN'

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), bu tartışmaları alevlendirecek bir öneriyle IFAB'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Futbol oyun kurallarını belirleyen IFAB ile FIFA ve federasyonların bir araya geleceği toplantı öncesinde İngiliz The Daily Mail'den dikkat çeken bir haber geldi.

CONMEBOL, futbol dünyasını yakından ilgilendiren özel final maçlarında devre arası süresinin 15 dakikadan 25 dakikaya çıkarılmasını talep edecek.

27 Kasım Cumartesi günü Palmeiras ile Flamengo arasında oynanacak Libertadores Kupası finali de CONMEBOL'un bahsettiği özel maçlardan biri olarak dikkat çekiyor.

SUPER BOWL ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Yapılan öneri için ise Amerikan Futbol Ligi'nin final maçı olarak bilinen Super Bowl örnek gösterildi.

Amerikan Ligi maçlarında devre arası 12 dakika olmasına karşın Super Bowl finalinde bu süre 30 dakikaya kadar çıkıyor.

Dünyanın en çok izlenen maçlarından biri olan dev finalin devre arasında özel konserlerin yanı sıra şov dünyasının önemli isimleri sahne alıyor.

Bu özel gösteriler için ise astronomik gelirler elde ediliyor. CONMEBOL'un önerisindeki çıkış noktası da bu. Kulüplerin daha çok gelir elde edeceği ifade ediliyor.

Ancak FIFA'nın bu duruma karşı olduğu ve gerekçe olarak ise uzayan dinlenme sürelerinin futbolcuların sakatlanma riskini artıracağı ifade edildi.

Öte yandan benzer bir girişim 2009 yılında olmuştu. Devre arası süresinin 20 dakikaya çıkarılma talebine FIFA'dan olumsuz yanıt gelmişti.

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CONMEBOL'dan IFAB'a flaş değişiklik önerisi! Super Bowl örneği
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