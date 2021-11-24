CONMEBOL’dan IFAB’a flaş değişiklik önerisi! Super Bowl örneği

SABAH SPOR DIŞ HABER! Futbolun oyun kuralları son dönemde sık sık tartışılıyor. Çizgi teknolojisi, VAR sistemi, oyuncu değişiklik hakkının 3'te 5'e çıkarılması gibi değişiklikler gündemdeki yerlerini korurken, çok tartışılacak bir öneri daha yolda. Öneri ise Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'ndan geldi. İşte İngiliz basınında yer alan haberin detayları...
Günümüz dünyasında futbolun her geçen gün daha ticari bir yapı olduğu kaçınılmaz bir gerçek.
Teknolojinin futbolun içine fazlaca girmesi tartışılırken, ticari çıkarların oyun kurallarının önüne geçmesi gündeme geliyor.
Futbol oyun kurallarını belirleyen IFAB ile FIFA ve federasyonların bir araya geleceği toplantı öncesinde İngiliz The Daily Mail'den dikkat çeken bir haber geldi.
CONMEBOL, futbol dünyasını yakından ilgilendiren özel final maçlarında devre arası süresinin 15 dakikadan 25 dakikaya çıkarılmasını talep edecek.
27 Kasım Cumartesi günü Palmeiras ile Flamengo arasında oynanacak Libertadores Kupası finali de CONMEBOL'un bahsettiği özel maçlardan biri olarak dikkat çekiyor.
SUPER BOWL ÖRNEK GÖSTERİLDİ
Yapılan öneri için ise Amerikan Futbol Ligi'nin final maçı olarak bilinen Super Bowl örnek gösterildi.
Amerikan Ligi maçlarında devre arası 12 dakika olmasına karşın Super Bowl finalinde bu süre 30 dakikaya kadar çıkıyor.
Dünyanın en çok izlenen maçlarından biri olan dev finalin devre arasında özel konserlerin yanı sıra şov dünyasının önemli isimleri sahne alıyor.
Bu özel gösteriler için ise astronomik gelirler elde ediliyor. CONMEBOL'un önerisindeki çıkış noktası da bu. Kulüplerin daha çok gelir elde edeceği ifade ediliyor.
Ancak FIFA'nın bu duruma karşı olduğu ve gerekçe olarak ise uzayan dinlenme sürelerinin futbolcuların sakatlanma riskini artıracağı ifade edildi.
Öte yandan benzer bir girişim 2009 yılında olmuştu. Devre arası süresinin 20 dakikaya çıkarılma talebine FIFA'dan olumsuz yanıt gelmişti.