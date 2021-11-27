Son dakika: Giresunspor mağlubiyeti sonrası Sergen Yalçın'dan istifa sözleri! "Daha fazla zarar vermek istemiyorum"

"BU TİP HAKEMLERİN TÜRK FUTBOLUNDA OLMAMASI LAZIM"

Sergen Yalçın, "Yediğimiz ikinci gol şanssız. Oyuncuların motivasyonu da çok düştü. Kaleye gelen ilk şut gol oluyor. Sağ olsun VAR'daki hakemler en ufak pozisyonu değerlendiriyorlar. Bizim pozisyonlarımızda yoklar. Geçen hafta yüzde yüz penaltımız verilmedi. Bu tip hakemlerin Türk futbolunda olmaması lazım. Bu maçı kaybettiğimiz için söylemiyorum. Geneldeki maçlarda Beşiktaş'a karşı çok ciddi tepki var. Bizim maçta VAR devreye girmiyor. Oyun artık sahada oynanmıyor. Tamamen televizyon önünde oynanıyor. Bu da benim açıdan işin en üzücü tarafı" diye konuştu.