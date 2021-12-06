Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra taraftardan Nani tezahüratı! "Mesut Özil ve Nani..."

"MESUT İLE NANİ ÇOK İYİ OYNARLAR"

Rizespor karşısında çok iyi oyun sergilendiğini dile getiren bir taraftar, sarı-lacivertli ekibin ligin birinci sırasında olması gerektiğini ifade ederek, "Trabzonspor ile aramızda çok büyük puan farkı var. Bence şu an Nani lazım bizim takımımıza. Mesut Özil ile çok iyi oynayacaklarına inanıyorum. Hala gerideyiz bununla kendimizi avutmamamız lazım."İlk 11'imiz hala belli değil. Rizespor galibiyeti de beklendik bir galibiyetti bizim için" dedi.

Fenerbahçeli taraftarlardan Mesut Özil ve Nani tezahüratları | Video