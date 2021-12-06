İbrahim Toraman yıllar sonra ilk kez SABAH TV'ye açıkladı! "Fenerbahçeli bir yönetici bana..."

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY'LA DA MASAYA OTURDUM AMA KALBİMDE BEŞİKTAŞ VARDI"

- İleride sizi Beşiktaş'ta, teknik kadroda görebilme şansımız olacak mı? Hedefleriniz arasında yer alıyor mu?

Açıkçası Beşiktaş benim ailem. Böyle bir camianın mensubu olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum her zaman. Küçükken de futbolcu olmak, Beşiktaş'ta forma giymek hayalimdi ve çok şükür bunu gerçekleştirebildim. Beşiktaş'a kaptanlık da yaptım, şampiyonluklar da kazandım ve bunlar benim için son derece gurur verici.

- Beşiktaşlı olma sevdası size aileden gelen bir şey mi?

O bambaşka bir tutku! Babam da Beşiktaşlı ve bu içten hissettiğiniz bir şey. Ben Gaziantepspor'da İbrahim Toraman oldum diyebilirim ve tercih etme şansım vardı çünkü Beşiktaş da istiyordu, Galatasaray da, Fenerbahçe de ciddi şekilde ilgileniyordu benimle. Hepsi ile birebir görüşmelerim oldu, masaya da oturduk.

- Neden olmadı peki?

Kalbimde kesinlikle Beşiktaş vardı. Bana çok büyük paralar teklif ettiler ama içimden gitmek gelmedi açıkçası. Beşiktaş'ta oynarken de diğer takımlardan daha büyük teklifler aldım ama her şey para değil o yüzden Beşiktaş'ı bırakıp gitmeyi düşünmedim hiçbir zaman açıkçası. Sorunuza gelecek olursam, Beşiktaş'a aidiyet duygusu olan kaptanlık yapmış, takım ile bir bağı olan insanların tabii ki hayallerinde vardır ve kesinlikle benim de hayallerim de var. Bunu da çok iyi yapacağımı düşünüyorum açıkçası. (Beşiktaş'a iyi bir teknik adam olabileceğimi düşünüyorum…). Türk futboluna iyi katkılar yapabileceğimi düşünüyorum ama bu benim elimde olan bir şey değil tabii ki. Ben kendimi her anlamda hazırlamış durumdayım, hazırlıyorum ve çalışıyorum da ama bu kulüp yöneticilerinin elindedir. Camiaların size layık görüp, bu görevi yapabileceğinize inanıp size bir şans verdikleri zaman, ben bunu en iyi şekilde değerlendirebileceğimi düşünüyorum.