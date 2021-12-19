Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine penaltı pozisyonu damga vurdu! Karar doğru mu?
Giriş Tarihi: 19.12.2021 19:42 Son Güncelleme: 19.12.2021 19:48

Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine penaltı pozisyonu damga vurdu! Karar doğru mu?

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine penaltı pozisyonu damga vurdu! Karar doğru mu?

Son dakika derbi haberleri... Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 12. dakikasında hakem Fırat Aydınus, Diego Rossi ile hava topuna çıkan Cyle Larin'in elle oynadığına hükmetti. Beşiktaşlı taraftarlar pozisyonun penaltı olmadığını savunurken, Fenerbahçeli taraftarlar ise kararın doğru olduğu belirtti.

Son dakika derbi haberleri... Süper Lig'in 17. haftasında yılın son derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaştı.

Mücadelenin 12. dakikasında hakem Fırat Aydınus, Diego Rossi ile hava topuna çıkan Cyle Larin'in elle oynadığına hükmetti.

VAR incelemesi sonrası Fırat Aydınus bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

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Topun başına geçen Mesut Özil attığı golle Fenerbahçe'yi derbide 1-0 öne geçirdi. Fırat Aydınus'un verdiği penaltı kararı tartışma yarattı.

Beşiktaşlı taraftarlar pozisyonun penaltı olmadığını savunurken, Fenerbahçeli taraftarlar ise kararın doğru olduğu belirtti.

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Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine penaltı pozisyonu damga vurdu! Karar doğru mu?
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