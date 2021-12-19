Son dakika derbi haberleri... Süper Lig'in 17. haftasında yılın son derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaştı.
Mücadelenin 12. dakikasında hakem Fırat Aydınus, Diego Rossi ile hava topuna çıkan Cyle Larin'in elle oynadığına hükmetti.
VAR incelemesi sonrası Fırat Aydınus bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Mesut Özil attığı golle Fenerbahçe'yi derbide 1-0 öne geçirdi. Fırat Aydınus'un verdiği penaltı kararı tartışma yarattı.
Beşiktaşlı taraftarlar pozisyonun penaltı olmadığını savunurken, Fenerbahçeli taraftarlar ise kararın doğru olduğu belirtti.