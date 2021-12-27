Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut açıkladı! Beşiktaş’tan teklif aldı mı?

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etikleri maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olacağını maç öncesinde düşündüklerini söyleyen İlhan Palut, "Süper Lig'de her maç zor. Beşiktaş ligin en iyi kadrolarından birisi. Ayrıca son 3 hafta kadro kalitesine mücadele gücünü de ekleyen bir Beşiktaş takımını analiz ettik. Burada yapmamız gereken bu mücadeleye en az Beşiktaş kadar karşılık verip kendi pozitif oyunumuzu da sahaya yansıtmaktı. Tahmin ettiğimiz gibi geçti maç, kolay değildi. Sahada büyük bir mücadele vardı. Taktik savaşı vardı. Onlar bizim Amir ile oyun kurmamızı engellemeye çalışırken, biz onların Pjanic ile oyun kurmasını engelledik. Bu da maçı dengede giden bir maç haline bürüdü. Beşiktaş'ın ilk yarı duran topta net bir pozisyonu vardı. Bizim de ataklarımız vardı. İkinci yarı da buna benzer geçti. Oyun olarak bir denge vardı ama net gol pozisyonları anlamında Beşiktaş bir adım öndeydi. Belki pozitif futbol adına kendi standartlarımızın çok üzerine çıkamadık. Ama takımımda 1. dakikadan başlayıp 90+5. dakikaya kadar süre gelen bir arzu, istek ve mücadele vardı. Oyuncularımın bunun karşılığını son dakika gölüyle de olsa almalarına çok mutlu oldum. Gol atanın kazanacağı bir maç şekline bürünmüştü son 20 dakikada ve biz bunu başardık. Oyuncularımı kutluyorum verdikleri bu mücadeleden dolayı. Eksiklerimiz vardı, bunu hissettirmediler. Beşiktaş'a da ligin ikinci yarısında başarılar diliyorum" dedi.