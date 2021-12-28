İlhan Palut'tan Beşiktaş iddialarına yanıt | Video

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Beşiktaş'ı son dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup eden Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, mücadele sonrası basın toplantısı düzenledi. Palut, Beşiktaş iddialarıyla ilgili "İsmimin geçtiğini ben de duydum ama hiçbir Beşiktaşlı yöneticiyle görüşmem olmadı." dedi.