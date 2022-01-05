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Giriş Tarihi: 5.1.2022 13:10 Son Güncelleme: 5.1.2022 13:29

Son dakika... Trabzonspor'dan çifte bomba! Edin Visca ve Kaan Ayhan...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika... Trabzonspor’dan çifte bomba! Edin Visca ve Kaan Ayhan...

Son dakika... Trabzonspor ile Başakşehir arasında Edin Visca transferinde anlaşma sağlanmak üzere. Prensipte anlaşan Ahmet Ağaoğlu ile Göksel Gümüşdağ, bugün bir araya gelerek transfere son noktayı koyacak. Boşnak yıldız, Abdullah Avcı'nın çok istediği isimlerden biriydi.

Son dakika... Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla zirvede bitiren Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan bordo-mavililer, Başakşehir'in yıldızı Visca'yı transfer etmeye çok yakın.

Geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varan kulüpler, bugün transferi resmiyete dökmek için bir araya geliyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, bugün İstanbul'da buluşacak. Başakşehir Kulübü'nde gerçekleşecek görüşmede transfere nokta koyulacak.

Boşnak yıldız, Abdullah Avcı'nın çok istediği isimlerden biriydi. Visca ile Avcı, Başakşehir'de uzun yıllar beraber başarılı için ter dökmüştü.

Trabzonspor, Visca'nın ardından bir yıldızı daha bitirmek istiyor.

Edgar'ın sezonu kapatmasının ardından savunma arayışlarına başlayan bordo-mavililer, İtalya'da Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için de çalışıyor.

Beşiktaş'ın da istediği milli oyuncunun Karadeniz ekibine yakın olduğu ifade ediliyor.

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Son dakika... Trabzonspor'dan çifte bomba! Edin Visca ve Kaan Ayhan...
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