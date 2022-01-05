Son dakika... Trabzonspor’dan çifte bomba! Edin Visca ve Kaan Ayhan...

Son dakika... Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla zirvede bitiren Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan bordo-mavililer, Başakşehir'in yıldızı Visca'yı transfer etmeye çok yakın.

Geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varan kulüpler, bugün transferi resmiyete dökmek için bir araya geliyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, bugün İstanbul'da buluşacak. Başakşehir Kulübü'nde gerçekleşecek görüşmede transfere nokta koyulacak.

Boşnak yıldız, Abdullah Avcı'nın çok istediği isimlerden biriydi. Visca ile Avcı, Başakşehir'de uzun yıllar beraber başarılı için ter dökmüştü.

Trabzonspor, Visca'nın ardından bir yıldızı daha bitirmek istiyor.

Edgar'ın sezonu kapatmasının ardından savunma arayışlarına başlayan bordo-mavililer, İtalya'da Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için de çalışıyor.

Beşiktaş'ın da istediği milli oyuncunun Karadeniz ekibine yakın olduğu ifade ediliyor.