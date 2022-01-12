Real Madrid uzatmalarda Barcelona’yı devirdi! Finale yükseldiler...

İlk kez 2018 yılında İspanya dışında (Fas'ın Tanger kentinde) organize edilen Süper Kupa, geçen yıl Kovid-19 salgını dolayısıyla Cidde yerine Sevilya'da oynanmıştı.

İspanya Süper Kupası'nı en çok kazanan takım 13 kez ile Barcelona olurken, Real Madrid 11 kez, son şampiyon Athletic Bilbao ise 3 kez bu kupayı müzesine götürdü.