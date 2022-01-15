Bayern Münih, Köln’ü 4 golle geçti!

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 19. haftasında RheinEnergie Stadı'nda Köln'e konuk oldu. Bayern Münih 9. dakikada Robert Lewandowski ve 25. dakikada Corentin Tolisso'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren konuk ekip, 62. ve 74. dakikada Lewandowski ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih puanını 46'ya çıkardı ve ikinci sırada yer alan Borussia Dortmund'un 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. Köln ise 28 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 8. sırada yer alıyor.