Bayern Münih, Köln’ü 4 golle geçti!

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 19. haftasında RheinEnergie Stadı'nda Köln'e konuk oldu. Bayern Münih 9. dakikada Robert Lewandowski ve 25. dakikada Corentin Tolisso'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren konuk ekip, 62. ve 74. dakikada Lewandowski ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
Bayern Münih puanını 46'ya çıkardı ve ikinci sırada yer alan Borussia Dortmund'un 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. Köln ise 28 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 8. sırada yer alıyor.
LEİPZİG, DEPLASMANDA KAZANDI!
Leipzig ekibi, Stuttgart'ı deplasmanda 11. dakikada Andre Silva ve 70. dakikada Christopher Nkunku'nun golleriyle 2-0 yendi. Puanını 28'e çıkaran Leipzig, maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi. Stuttgart ise 18 puanla 15. sırada yer alıyor.
Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Mainz 05 sahasında Bochum'u 1-0, Union Berlin de sahasında Hoffenheim'i 2-1 yendi. Wolfsburg-Hertha Berlin müsabakası ise 0-0 berabere tamamlandı.