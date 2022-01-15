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Giriş Tarihi: 15.1.2022 09:17 Son Güncelleme: 15.1.2022 09:39

Sosa'dan bomba sözler: "Fenerbahçe'de durum karışık"

VOLKAN DEMİR
Sosa’dan bomba sözler: Fenerbahçe’de durum karışık

Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Jose Sosa, ülke basınına verdiği röportajda Fenerbahçe'den ayrılık sinyali verdi. Arjantinli yıldız'ın, Arjantin takımı Estudiantes ile temas halinde olduğunu ifade ederek "Fenerbahçe'de durumlar karışık. Ne olacağını görmek gerek." dediği ortaya çıktı. İşte Sosa'dan ayrılık sinyalleri...

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın göreve gelmesinden sonra ligin ikinci yarısında ilk maçını bugün Antalyaspor'a karşı oynayacak. İsmail Kartal ile ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de yeni transferlerin olup olmayacağı da merak ediliyor.

Fenerbahçe'de bu sezon beklediği kadar şans bulamayan Jose Sosa, ülke basınından Radio La Red'e geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 36 yaşındaki Arjantinli futbolcu Fenerbahçe'den ayrılık sinyali verdi.

Deneyimli Arjantinli yıldız Jose Sosa, ülke basınından Radio La Red'e yaptığı açıklamalarda transfer olma sinyalini verdi. İşte Jose Sosa'dan bomba sözler...

"FENERBAHÇE'DE DURUMLAR KARIŞIK"

"Hazirana kadar sözleşmem devam ediyor. Eski takım arkadaşlarım, benim Estudiantes'e transfer olmam için temasa geçti ama onlara F.Bahçe'de durumun karmaşık olduğunu söyledim. Önce ne olacağını görmemiz gerek. Ancak Estudiantes'le sürekli iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE PLANLAR BOZULDU

Fenerbahçe, bugün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek kötü gidişe son vermek istiyor. Kaleci Altay'ın yanı sıra sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Crespo ve Mert Hakan forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçen Gustavo, Nazım Sangare ve Berisha ile eli rahatlayan teknik heyet, son anda gelen üç sakatlık haberi ile 11'i değiştirmek zorunda kaldı.

Defansta Szalai ve Novak, sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Novak'ın yerine sol bekte Ferdi görev yapacak. Stoperde de Szalai'nin forması Tisserand'a gidecek. Ligde son iki maçta sağ bekte oynayan Osayi-Samuel, Antalyaspor maçında da aynı bölgede ter dökecek.

GUSTAVO 11'E DÖNÜYOR

Orta sahada Crespo ve Mert Hakan Yandaş'ın yokluğunda Luiz Gustavo'nun ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Buna göre orta saha ikilisi Gustavo-İrfan Can Kahveci'den oluşacak. Merkez ikilinin önündeki üçlüde ise Mesut Özil, Rossi ve Pelkas'ın oynaması bekleniyor. Forvet hattında da Valencia'nın sakatlığı teknik heyeti sıkıntıya soktu. Takımın gol silahı Serdar Dursun olacak. Sakatlıktan yeni çıkan Berisha, kritik karşılaşmaya yedek kulübe- yeni sinde başlayacak.

KARTAL'IN EKİBİNE BARÇA'DAN YARDIMCI

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, ekibini kuruyor. 60 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Barcelona'nın Türkiye akademisinin antrenörü olan Sercan Terzioğlu'nu teknik heyetine alacak. Terzioğlu, Antalya ve Konyaspor'da yardımcı antrenörlüğün yanı sıra F.Bahçe altyapısında teknik direktörlük yapmıştı. Ekipteki diğer isimler Recep Karatepe, Haluk Kaplan, Kemal Kurak, Kerem Güneş ve Cengiz Sirkan olacak.

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Sosa'dan bomba sözler: "Fenerbahçe'de durum karışık"
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