Sosa'dan bomba sözler: "Fenerbahçe'de durum karışık"

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın göreve gelmesinden sonra ligin ikinci yarısında ilk maçını bugün Antalyaspor'a karşı oynayacak. İsmail Kartal ile ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de yeni transferlerin olup olmayacağı da merak ediliyor.
Fenerbahçe'de bu sezon beklediği kadar şans bulamayan Jose Sosa, ülke basınından Radio La Red'e geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 36 yaşındaki Arjantinli futbolcu Fenerbahçe'den ayrılık sinyali verdi.
Deneyimli Arjantinli yıldız Jose Sosa, ülke basınından Radio La Red'e yaptığı açıklamalarda transfer olma sinyalini verdi. İşte Jose Sosa'dan bomba sözler...
"FENERBAHÇE'DE DURUMLAR KARIŞIK"
"Hazirana kadar sözleşmem devam ediyor. Eski takım arkadaşlarım, benim Estudiantes'e transfer olmam için temasa geçti ama onlara F.Bahçe'de durumun karmaşık olduğunu söyledim. Önce ne olacağını görmemiz gerek. Ancak Estudiantes'le sürekli iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DE PLANLAR BOZULDU
Fenerbahçe, bugün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek kötü gidişe son vermek istiyor. Kaleci Altay'ın yanı sıra sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Crespo ve Mert Hakan forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçen Gustavo, Nazım Sangare ve Berisha ile eli rahatlayan teknik heyet, son anda gelen üç sakatlık haberi ile 11'i değiştirmek zorunda kaldı.
Defansta Szalai ve Novak, sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Novak'ın yerine sol bekte Ferdi görev yapacak. Stoperde de Szalai'nin forması Tisserand'a gidecek. Ligde son iki maçta sağ bekte oynayan Osayi-Samuel, Antalyaspor maçında da aynı bölgede ter dökecek.
GUSTAVO 11'E DÖNÜYOR
Orta sahada Crespo ve Mert Hakan Yandaş'ın yokluğunda Luiz Gustavo'nun ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Buna göre orta saha ikilisi Gustavo-İrfan Can Kahveci'den oluşacak. Merkez ikilinin önündeki üçlüde ise Mesut Özil, Rossi ve Pelkas'ın oynaması bekleniyor. Forvet hattında da Valencia'nın sakatlığı teknik heyeti sıkıntıya soktu. Takımın gol silahı Serdar Dursun olacak. Sakatlıktan yeni çıkan Berisha, kritik karşılaşmaya yedek kulübe- yeni sinde başlayacak.
KARTAL'IN EKİBİNE BARÇA'DAN YARDIMCI
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, ekibini kuruyor. 60 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Barcelona'nın Türkiye akademisinin antrenörü olan Sercan Terzioğlu'nu teknik heyetine alacak. Terzioğlu, Antalya ve Konyaspor'da yardımcı antrenörlüğün yanı sıra F.Bahçe altyapısında teknik direktörlük yapmıştı. Ekipteki diğer isimler Recep Karatepe, Haluk Kaplan, Kemal Kurak, Kerem Güneş ve Cengiz Sirkan olacak.