Sosa'dan bomba sözler: "Fenerbahçe'de durum karışık"

Defansta Szalai ve Novak, sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Novak'ın yerine sol bekte Ferdi görev yapacak. Stoperde de Szalai'nin forması Tisserand'a gidecek. Ligde son iki maçta sağ bekte oynayan Osayi-Samuel, Antalyaspor maçında da aynı bölgede ter dökecek.



GUSTAVO 11'E DÖNÜYOR

Orta sahada Crespo ve Mert Hakan Yandaş'ın yokluğunda Luiz Gustavo'nun ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Buna göre orta saha ikilisi Gustavo-İrfan Can Kahveci'den oluşacak. Merkez ikilinin önündeki üçlüde ise Mesut Özil, Rossi ve Pelkas'ın oynaması bekleniyor. Forvet hattında da Valencia'nın sakatlığı teknik heyeti sıkıntıya soktu. Takımın gol silahı Serdar Dursun olacak. Sakatlıktan yeni çıkan Berisha, kritik karşılaşmaya yedek kulübe- yeni sinde başlayacak.