Manchester United’da Ronaldo-Ragnick krizi! Tepkisi olay oldu

RAGNİCK'TEN RONALDO SÖZLERİ!

Karşılaşma sonrasında BT Sport'a konuşan Ragnick ise Ronaldo ile arasında yaşananları şöyle açıkladı: Tepkisi normal. Çünkü o bir forvet ve gol atmak istiyor, ancak küçük bir sakatlıktan döndü ve yakın zamanda başka bir maçımızın da olduğunu hatırlamak önemliydi.