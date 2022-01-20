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Giriş Tarihi: 20.1.2022 11:34 Son Güncelleme: 20.1.2022 11:44

Manchester United'da Ronaldo-Ragnick krizi! Tepkisi olay oldu

Manchester United’da Ronaldo-Ragnick krizi! Tepkisi olay oldu

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Brentford'u 3-1 yendi. rentford Cummunity Stadı'ndaki mücadeleye Ronaldo'nun tepkisi damga vurdu. Karşılaşmanın son bölümünde oyundan alınan Portekizli yıldız, Ralf Rangnick'e tepki gösterdi.

İngiltere Premier Ligi'nin 22. haftasında Manchester United, Brentford Cummunity Stadı'nda Londra temsilcisi Brentford'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz sonra eren karşılaşmanın ikinci yarısında gol yağmuru vardı.

Manchester United, 55. dakikada Anthony Elanga, 62. dakikada Mason Greenwood ve 77. dakikada Marcus Rashford'un attığı gollerle 3-0 öne geçerken; Brentford, Ivan Toney'in 85. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi ve maç bu sonuçla tamamlandı.

Bu skorla puanını 35'e çıkaran Manchester United ligde 7. sırada yer alırken, Brentford 23 puanla 14. sırada kaldı.

RONALDO'DAN SERT TEPKİ

Kalçasından yaşadığı sakatlık sebebiyle son olarak 3 Ocak'ta forma giyen Ronaldo, dün gece ilk 11'de sahaya çıktı. Yıldız oyuncu, 72. dakikada ise yerini Harry Maguire'e bırakırken, oyundan alınmaktan memnun olmadığını açıkça ifade etti.

Kenara gelirken tepki gösteren Ronaldo'yu, Ragnick sarılarak sakinleştirmek istedi ancak başarılı olamadı.

Ronaldo'nun oyundan çıkarken, "Neden ben? Neden ben... Neden beni çıkarasın ki?" ifadelerini kullandığı kameralara yansıdı. Öte yandan kulübede otururken de mutsuz olduğu görüldü.

RAGNİCK'TEN RONALDO SÖZLERİ!

Karşılaşma sonrasında BT Sport'a konuşan Ragnick ise Ronaldo ile arasında yaşananları şöyle açıkladı: Tepkisi normal. Çünkü o bir forvet ve gol atmak istiyor, ancak küçük bir sakatlıktan döndü ve yakın zamanda başka bir maçımızın da olduğunu hatırlamak önemliydi.

Fark ettiğim tek tepki bana, 'neden ben?' diye sormasıydı. Ben de ona, takımın yararına bir karar almam gerektiğini söyledim.

Oyundan çıktıktan sonra bana sarılmasını beklemiyordum. Cristiano ile hiçbir sorunum yok, sakatlıktan döndü ve bir buçuk hafta antrenman yapmadı. Neden yedek kulübesindeki oyunculardan yararlanmayayım?

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Manchester United'da Ronaldo-Ragnick krizi! Tepkisi olay oldu
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