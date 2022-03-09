Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Devler Kerem Aktürkoğlu'nu izleyecek! Barcelona maçında...
Giriş Tarihi: 9.3.2022 11:30 Son Güncelleme: 9.3.2022 11:36

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Devler Kerem Aktürkoğlu'nu izleyecek! Barcelona maçında...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Devler Kerem Aktürkoğlu’nu izleyecek! Barcelona maçında...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Camp Nou'da oynanacak Barcelona maçında sarı kırmızılıların genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu İspanya'da görücüye çıkacak. İspanya, Fransa ve İtalya'dan birçok kulübün yetkilisi milli yıldızı canlı olarak izleyecek. İşte tüm detaylar...

Camp Nou'da oynanacak Barcelona maçında sarı kırmızılıların genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu İspanya'da görücüye çıkacak. İspanya, Fransa ve İtalya'dan birçok kulübün yetkilisi milli yıldızı canlı olarak izleyecek. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Devler Kerem Aktürkoğlu’nu izleyecek! Barcelona maçında...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile kozlarını paylaşacak.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Devler Kerem Aktürkoğlu’nu izleyecek! Barcelona maçında...

Cimbom'u yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçın heyecanı sarmış durumda...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Devler Kerem Aktürkoğlu’nu izleyecek! Barcelona maçında...

Sarı-Kırmızılılar'ın İspanyol devi karşısında vereceği sınav, Kerem Aktürkoğlu için ayrı bir heyecana sahne olacak.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Devler Kerem Aktürkoğlu’nu izleyecek! Barcelona maçında...

TRANSFERİN GÖZDESİ OLDU

Takvim'in haberine göre; son iki sezonda hem Galatasaray hem de Milli Takım forması altında gösterdiği müthiş performansın ardından transferin gözdesi haline gelen genç yıldızı, birçok kulüp canlı olarak takibe alacak.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Devler Kerem Aktürkoğlu’nu izleyecek! Barcelona maçında...

Alınan bilgilere göre başta İspanya, Fransa ve İtalya'dan olmak üzere birçok önemli kulübün temsilcisi Kerem Aktürkoğlu'nu seyretmek için Nou Camp'taki yerini alacak.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Devler Kerem Aktürkoğlu’nu izleyecek! Barcelona maçında...

23 yaşındaki futbolcunun Barcelona önünde sergileyeceği performansın sezon sonunda gelecek teklifleri direkt olarak etkileyeceği belirtiliyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Devler Kerem Aktürkoğlu’nu izleyecek! Barcelona maçında...

Alınan bilgilere göre genç futbolcu da Katalan ekibi önündeki zorlu sınava özel olarak hazırlanıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Devler Kerem Aktürkoğlu’nu izleyecek! Barcelona maçında...

Kerem'in Barcelona'nın maç görüntülerini izlediği ve karşısında oynayacağı savunma oyuncularının artı ve eksilerini mercek altına aldığı belirlendi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Devler Kerem Aktürkoğlu’nu izleyecek! Barcelona maçında...

BÜYÜK BİR HEYECAN YAŞIYOR

Bundan 2 yıl önce 3. Lig'de Erzincanspor formasını giyen ve kısa sürece müthiş bir çıkış yakalayan yıldız futbolcunun Nou Camp'taki maç öncesi çok farklı duygular yaşadığı da gelen bilgiler arasında.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Devler Kerem Aktürkoğlu’nu izleyecek! Barcelona maçında...

Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin de yarınki karşılaşmada Kerem'e özel önlem alacağı ifade ediliyor.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Devler Kerem Aktürkoğlu'nu izleyecek! Barcelona maçında...
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