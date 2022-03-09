TRANSFERİN GÖZDESİ OLDU



Takvim'in haberine göre; son iki sezonda hem Galatasaray hem de Milli Takım forması altında gösterdiği müthiş performansın ardından transferin gözdesi haline gelen genç yıldızı, birçok kulüp canlı olarak takibe alacak.