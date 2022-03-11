Son dakika: Barcelona-Galatasaray maçı sonrası gönderme! "G.Saray tarihi fark yer" diyenler...

UEFA AVrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Camp Nou'da Barcelona'nın konuğu oldu. Maçın favorisi olarak gösterilen Barcelona oyunun kontrolünü elinde tutsa da ve pozisyonlar bulsa da golü bulamadı. Galatasaray'ın gösterdiği savunma performansıyla birlikte temsilcimiz zorlu maçı gol yemeden tamamladı.
PENA GECEYE DAMGA VURDU
0-0 biten maçtan sonra Galatasaray tur umudunu İstanbul'daki maça taşımayı başardı. Maçta İspanyol kaleci İnaki Pena'nın yaptığı kritik kurtarışlar geceye damga vurdu.
SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, dün oynanan maçla ilgili çarpıcı analiz ve değerlendirmelerde bulundu. Levent Tüzemen, "Galatasaray tarihi fark yer" diyenlere gönderme yaptı.
LEVENT TÜZEMEN: "TURİST GİBİ GELMEMİŞLER"
Avrupa Ligi'nde 'Kompakt futbol' anlayışıyla gruptan yenilmeden lider çıkan ve deplasmanda gol bile yemeyen G.Saraylı oyuncular, bu güçlü oyunlarını Barcelona önünde de başarıyla sergileyince yine gol yemediler ve yine zafer yazdılar.
"MARCAO-NELSSON İKİLİSİ SAVUNMADA DUVAR ÖRDÜ"
İstanbul'da şimdi Barça'yı Galatasaray taraftarı bekliyor. Xavi ile birlikte yeniden 'Tiki-Taka' oyununa dönen Barça'ya karşı G.Saray geniş alanda oynamadığı gibi topu rakibine bırakıp dar alanda hata yapmamaya dikkat etti. İlk yarı Kerem, Barça savunmasının içinden geçti ama gol yapması gereken vuruşu beceremedi. Marcao-Nelsson ikilisi savunmada duvar ördü.
"PENA GECENİN YILDIZI OLDU"
Basın toplantısında, 'Biz buraya Camp Nou'yu görmeye gelmedik' diyen kaleci Pena yaptığı başarılı kurtarışla büyük alkış aldı. Özellikle Depay'ın frikiğinde topu köşeden inanılmaz bir refleksle kurtardı. Pena gecenin yıldızı oldu.
Eğer Feghouli, Berkan ve Babel ilk 45'te Barça savunmasının arkasına attıkları final paslarında topu şiddetini ayarlayabilselerdi Kerem ve Mostafa golle burun buruna kalırdı.
G.Saray'ın güçlü oyunu önünde Barça pozisyon üretemeyince Xavi ikinci yarıda Busquets, Pique ve Dembele'yi aldı. Bu üç hamle Barça'nın daha etkili olmasını sağlarken, G.Saray'ın kaleye yakın ve daha derin savunma yapmasına neden oldu.
Boey ile Aanholt çok çalıştı. Taylan ile Berkan 'Kompakt oyunda' daha başarılı olduklarını gösterdi. Bu ikili, pas oyununda etkili değil ama mücadele anlamında daha başarılılar.
"NOU CAMP'TA GOL YEMEYEREK TARİH YAZDILAR"
Türkiye'de 'Tarihi fark yerler' diyenlere inat G.Saraylı oyuncular bildikleri oyun anlayışıyla Camp Nou'da da gol yemeyerek tarih yazdılar. Yürekten oynayan, tekmeye kafa sokan, savaşan Galatasaraylı oyuncuları kutluyorum.
BÜLEN TİMURLENK: KUSURSUZ...
Torres ve Depay ile başlayan Xavi karşısında Torrent, göbeği iyi kapatması gerektiğini biliyordu, Barça'yı kanatlara sürüklediğinde ise gelen yüksek ortalara Nelsson ve Marcao ile boy avantajını kullanacaktı. Taylan ve Berkan ve arkalarındaki iki stoper Frenkie De Jong ve Pedri'ye nefes aldırmayınca Barça son bir ayın en kısır 45 dakikasını geride bıraktı.
Boey tutuk başlamış, Mohamed top tutmakta zorlanıyor, Feghouli geçiş oyununda eksik kalıyordu ama Kerem yine Kerem'di. İlk yarıda takımını öne geçirecek pozisyonu da yakaladı…
Barça'nın %65-70 topa sahip olacağı ve en az 15 hücum geliştireceği beklenen bir maçta çerçeveye 4 isabette kalması G.Saray'ı ayakta tuttu. Böyle deplasmanlar ekstra kaleci performansıyla başı dik terk edilir. Pena dün ilk yarıda iki topa, ikinci devrede de bir topa nefis plonjon atarken eksiği görülen yüksek topları da rahat topladı.
Xavi baktı ki pabuç pahalı, ikinci yarıya Busquets ve Dembele ile başlayıp oyunu iyice yıkmaya çalıştı rakip sahaya. Boey ikinci 45'te Dembele karşısında yıkılmazken Aanholt da hızlı Traore'nin kanalını iyi tıkadı. Atletico'ya 45 dakikada 3, Napoli'ye deplasmanda 4 atan Barça, Aubameyang'ı da son 30'da oyuna aldığında topu kaldırmaya başladı.
O dakikalarda G.Saray'ın defans göbeği kusursuz oynarken Katalanlar, son 15 dakikada çift santrfor hamlesini de Luuk de Jong ile denediler ama duvarı aşamadılar.
Ligdeki hikâye başka ama Avrupa Ligi'nde buraya namağlup gelen ve Camp Nou'dan yine yenilmeden çıkan G.Saray için maç günü şu satırı düşmüştüm başlığa: 'Rövanşa 50 bin kişiyi getirin.' Gelecekler elbette ve Barça'nın tünelden çıkışını bekleyecekler… Söyleyecek daha çok şeyi var, olmalı G.Saray'ın…