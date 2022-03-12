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Giriş Tarihi: 12.3.2022 09:06 Son Güncelleme: 12.3.2022 09:19

Son dakika: Galatasaray'da Luis Campos ile ilgili bomba iddia! O takımla anlaştı…

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray’da Luis Campos ile ilgili bomba iddia! O takımla anlaştı…

Spor Toto Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen ancak UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak Barcelona ile berabere kalarak yenilmezliğini sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda ve birçok büyük kulüpte sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Campos'un o takımla anlaştığı belirtildi. İşte tüm detaylar... (Sabah.com.tr / DIŞ HABERLER)

Spor Toto Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen ancak UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak Barcelona ile berabere kalarak yenilmezliğini sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

LUİS CAMPOS İÇİN BOMBA İDDİA

Dünyanın en önemli sportif direktörlerinden biri olarak gösterilen ve Galatasaray'a danışmalık yapmaya başlayan Luis Campos ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.

Sarı kırmızılılarda ve birçok büyük kulüpte sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos'un o takımla anlaştığı belirtildi.

CAMPOS'UN YENİ ADRESİ İSPANYA

Sarı kırmızılılara danışmanlık hizmeti veren Luis Campos'un İspanya La Liga ekibi Celta Vigo ile anlaşarak yeni sportif direktörü olduğu iddia edildi.

BÜYÜK YILDIZLARIN TRANSFERİNİ YÖNETTİ

Campos adını 2013'ten 2016'ya kadar AS Monaco FC'de sportif direktör olarak duyurdu. Radamel Falcao, Jodo Moutinho, James Rodriguez, Fabinho, Anthony Martial, Ricardo Carvalho, Dimitar Berbatov, Bernardo Silva, Tigmoué Bakayoko, Geoffrey Kondogbia ve Thomas Lemar'ın transferlerini yönetti.

Campos, son olarak Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de sportif direktörlük yapmış ve kulüpte sahiplik değişikliğinin ardından Lille'den ayrılmıştı.

"GALATASARAY BENİ HEYECANLANDIRDI"

Başarılı yönetici Luis Campos da Galatasaray'la yaptığı anlaşma sonrası "Galatasaray beni heyecanlandırdı. Burada iyi bir organizasyon kurup farklı şeyler yapabilirim" açıklamalarını yapmıştı.

AJAX DA TALİP OLDU

Sarı-kırmızılı takımda çalışmalarını sürdüren Luis Campos'a Avrupa'nın üst düzey ekiplerinden Ajax da talip olmuştu.

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Son dakika: Galatasaray'da Luis Campos ile ilgili bomba iddia! O takımla anlaştı…
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