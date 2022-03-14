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Giriş Tarihi: 14.3.2022 12:04 Son Güncelleme: 14.3.2022 12:08

Fenerbahçe’nin eski yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz kayıplarda! Forma şansı bulamıyor…

İHA
Fenerbahçe’nin eski yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz kayıplarda! Forma şansı bulamıyor…

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve geleceğin yıldızları arasında görülen Ömer Faruk Beyaz, yeni takımında beklenileni karşılayamıyor. Geçen sezon bedelsiz olarak Fenerbahçe’den ayrılan Beyaz, yeni takımı Stuttgart’ta istenilen performansı yakalayamıyor.

Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılarak bedelsiz şekilde Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, beklediği forma şansını bulamadı. 18 yaşındaki futbolcu, toplamda 5 müsabakada 79 dakika süre alabildi.


Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve gelecek vadeden isimler arasında yer alan Ömer Faruk Beyaz, yeni takımı Stuttgart'ta kayıplarda. Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı-lacivertlilerin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen 18 yaşındaki futbolcu, Stuttgart'ın yolunu tutmuştu.

Alman ekibiyle 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Beyaz, gösterdiği performansla Teknik Direktör Pellegrino Matarazzo'nun gözüne giremedi. Bundesliga'da toplamda 4 maçta 68 dakika süre alan Ömer Faruk, takımına gol veya asist katkısında bulunamadı. Almanya Kupası'nda ise 1 müsabakada 11 dakika sahada kalan Beyaz, bu karşılaşmada da herhangi bir skor veya asist üretemedi.
Stuttgart formasıyla toplamda 5 mücadelede 79 dakika süre alan Ömer Faruk Beyaz'ın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

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Fenerbahçe’nin eski yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz kayıplarda! Forma şansı bulamıyor…
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