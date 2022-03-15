Carlo Ancelotti futbol tarihine geçmeye çok yakın! Real Madrid’i şampiyon yaparsa...

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, ligde kalma mücadelesi veren Mallorca'ya konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip 3-0 kazandı. Real Madrid'de deplasmanda galibiyeti getiren golleri 55'te Vinicius Junior 77'de penaltıdan ve 82'de Karim Benzema kaydetti.
Bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini alan Real Madrid, 66 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Sevilla'nın 10 puan önünde liderliğini sürdürdü. Ligde oynadığı son 5 maçını kaybeden Mallorca ise 26 puanda kaldı.
MURIQI 90 DAKİKA OYNADI
Ayrıca Mallorca'da Real Madrid'e karşı maça ilk'de başlayan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriqi, 90 dakika sahada kaldı.
KARİYERİNİN EN GOLCÜ SEZONU!
Real Madrid, La Liga'nın 29. haftada 20 Mart Pazar günü sahasında ezeli rakibi Barcelona'yı (1 maç eksikle, 51 puanda) konuk edecek.
Diğer yandan La Liga'da attığı 22 golle gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Real Madrid'in 34 yaşındaki Fransız golcüsü Karim Benzema kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'i eledikleri 3-1'lik galibiyette hat-trick yaparak takımının kilit futbolcusu olan Benzema, Mallorca karşısında da 2 gol, 1 asist ile oynadı.
Benzema, bu sezon Real Madrid'in tüm turnuvalarda attığı 86 golün 45'inde (32 gol, 13 asist) pay sahibi oldu. Fransız yıldız, 34 maçta 32 gol atarak, en fazla gol attığı 2011-2012 sezonundaki istatistiğini (52 maçta, 32 gol) şimdiden yakaladı.
ANCELOTTI İÇİN TARİHİ ŞAMPİYONLUK!
İspanya La Liga'da bu sezon şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaja sahip olan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, kalan 10 haftada takımını şampiyon yapması halinde tarihe geçecek.
5 BÜYÜK LİGİN 4'ÜNDE ŞAMPİYON OLDU
62 yaşındaki İtalyan teknik adam İspanya La Liga'da Real Madrid'i şampiyon yapması halinde Avrupa'nın 5 büyük liginde de şampiyonluk yaşayan ilk ve tek teknik direktör olacak.
İTALYA'DA ZİRVEYİ GÖRDÜ!
İtalya Serie A'da Milan'ın başında sükse yapan İtalyan çalıştırıcı, 2003-04 sezonunda lig şampiyonluğu yaşarken 2003-04 ile 2006-07 sezonlarında arasında ise İtalyan ekibiyle 2 kez Şampiyonlar Ligi kazandı.
Ülkesi İtalya'da zirveyi gören kurt hoca, Ada'nın yolunu tuttu. Ancelotti, Milan'dan sonra 2 sezon Chelsea'yi çalıştırken 2009-10 sezonunda İngiltere Premier Lig şampiyonu oldu.
PSG'Yİ 19 YIL SONRA ŞAMPİYON YAPTI!
Ocak 2012'de Katarlıların satın aldığı PSG'ye geçen 62 tecrübeli teknik adam, 2012-13 sezonunda başkent ekibini Fransa Ligue 1'de 19 yıl sonra şampiyonluğa taşıdı.
Real Madrid kariyerinin ilk dönemi olan 2013-2015 yılları arasında lig şampiyonluğu yaşayamayan Ancelotti, 2016'da Alman devi Bayern Münih'in yolunu tuttu.
İtalyan hoca, Bayern Münih'te çalıştığı tek sezon olan 2016-17'de Almanya Bundesliga'da şampiyonluk yaşayarak 5 büyük ligin 4'ünde şampiyon oldu.
SEZON BAŞINDA GERİ GELDİ!
2018'den sonra 1.5 sezon Napoli ve 1.5 sezon da Everton'ı çalıştıran Ancelotti, sezon başında Zinedine Zidane'ın yerine ikinci kez Real Madrid'in başına geçti.