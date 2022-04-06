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Giriş Tarihi: 6.4.2022 12:17 Son Güncelleme: 6.4.2022 12:24

Son dakika Galatasaray haberi: Abdurrahim Albayrak Sabah.com.tr'ye konuştu! "Bu karardan ötürü..."

ERDEM KELEŞ
Son dakika Galatasaray haberi: Abdurrahim Albayrak Sabah.com.tr’ye konuştu! Bu karardan ötürü...

Son dakika: Galatasaray'da aralarında Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal'ın da bulunduğu bazı eski yöneticilerin, 30 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday listelerinde yer alamayacağı açıklanmıştı. Bunun üzerine Abdurrahim Albayrak, Sabah.com.tr'ye çok özel açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Çok iyi bir ekip kurmuştuk. Bu karardan ötürü çok üzgünüm. Ekibim ile kesinlikle çok başarılı olurduk." ifadelerini kullandı. işte tüm açıklamaları...

Galatasaray'da aralarında Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal'ın da bulunduğu bazı eski yöneticilerin, 30 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday listelerinde yer alamayacağı açıklanmıştı.

Bunun üzerine Abdurrahim Albayrak, Sabah.com.tr'ye çok özel açıklamalarda bulundu.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları:

İtiraz etmeyeceğim. Çünkü ben Galatasaray'da gerginlik olsun istemiyorum. Ben çok iyi bir Galatasaraylıyım. Galatasaray benim ailem.

Galatasaray'a küskün olmam, kırgın olmam söz konusu olamaz. İtiraz süremiz de zaten geçti.

Ama şu kadarını söyleyeyim, çok iyi bir ekip kurmuştuk. Bu karardan ötürü çok üzgünüm. Ekibim ile kesinlikle çok başarılı olurduk.

Ama dediğim gibi, bizde Galatasaray'a küsmek, kırılmak olmaz. Kim seçilir ise biz onun yanında olacağız.

Ne zaman ihtiyaçları olursa yardım etmeye hazırız. Şimdiden seçilecek arkadaşıma ve ekibine hayırlı olsun, başarılar diliyorum.

ŞU ANA KADAR 2 ADAY ÇIKTI

Galatasaray Kulübünde 30 Nisan'daki seçim için şu ana kadar eski yöneticilerden Metin Öztürk ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıkladı.

Kulübün eski başkanları Ünal Aysal ile Dursun Özbek, bu dönemde başkanlığa aday olmayacaklarını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpte başkan adaylarının listelerini, 8 Nisan Cuma günü saat 18.00'e kadar divan başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Abdurrahim Albayrak Sabah.com.tr'ye konuştu! "Bu karardan ötürü..."
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