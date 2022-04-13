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Giriş Tarihi: 13.4.2022

Alisca&Sörloth’a yeşil ışık!

Alisca&Sörloth’a yeşil ışık!
MAAŞ bütçemiz 25 milyon Euro'nun altında olacak. Hem üreteceğiz hem de yarışacağız. Havaalanı transferinden ziyade doğru isimleri almak önemli
SÖRLOTH'UN, Türkiye'ye gelme konusunda arzusu olduğu kesin. Onunla birlikte Talisca denk bütçe mantığı çerçevesinde neden olmasın?
LARİN'LE yazdan beri görüşüyoruz. Kendisi bizim çok sevdiğimiz, takımın önemli bir figürü. İşin uzaması sadece maddi sebeplerden kaynaklanıyor

Beşiktaş'ın geleceğe dönük planlamaları hakkında bilgi veren sportif direktör Ceyhun Kazancı, "Maaş bütçemiz 25 milyo Euro'nun altında olacak. Hem üreteceğiz hem yarışacağız. Havaalanı transferlerinden ziyade doğru isimleri almak, üretmek ve satmak çok önemli" dedi. Kazancı, şöyle devam etti: "Sörloth ve Talisca, hocanın sistemi, futbol ekonomisi, kulübün denk bütçe mantığı çerçevesinde neden olmasın? Olmasa bile İsmael örneğindeki gibi başka oyuncular gelirse 'Kim bunlar?" denecek. Ancak sahaya çıkınca düşünceler değişecek."

KADROMUZA 6-7 OYUNCU KATACAĞIZ
"Sörloth'u şu anda hangi takım istemez? Farklı liglerde denedi kendini. 27 yaşında. Burada başarılı oldu. Türkiye'ye gelme konusunda bir arzusu olduğu kesin. Olay sonunda maddi duruma gelecek, tıkanacak, kalacak. Hem kulübüyle hem kendisiyle görüşmeler nasıl olur bilinmez. Larin'le yazdan bu yana görüşmelerimiz devam ediyor. Kesinlikle olumsuz diyemem. Bizim çok sevdiğimiz önemli bir figür. Görüşmelerin uzun sürmesi sadece maddi sebeplerden dolayı. 6-7 transfer yapmak ve sezon açılışına yetiştirmek istiyoruz."

PJANİC VE BATSHUAYİ RAPORA BAĞLI
"Ersin ve Rıdvan için benimle kontağa geçen kulüpler oldu. Yazın resmi teklifler alacağız. Alex'i soran kulüpler var ancak resmi bir şey yok. Pjanic ve Batshuayi için net bir karar verilmiş değil. Belirleyici olan hocanın raporu. Ne bu ikisi ne de diğer oyuncularla ilgili İsmael'in raporu elimize daha gelmedi. Atiba simge futbolcularımızdan biri. Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Onu da hocamızın raporu doğrultusunda değerlendireceğiz. Oyunculuğu dışında çok önemli bir karakter. Teknik heyette olabilir mi? Konuşulabilir."

SORU: Ceyhun Kazancı'nın bütçe, transfer ve teknik direktör Valerien İsmael hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili yorumunuz nedir?

MURAT ÖZBOSTAN
Ceyhun Kazancı'nın düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş'ta gelecek sezon taraftarın merak ettiği birçok isme dair net ifadeler yoktu. Hep gri cevaplar verildi. Fakat anladığım kadarıyla Pjanic, Batshuayi, Larin ve Alex Teixeira gelecek sezon siyah-beyazlı takımda olmayacak. İpuçları bu yöndeydi. Atiba için de açık kapı bırakılmadı. Beşiktaş maliyeti düşük bir takım kurmak istiyor. Bu ekipte Talisca olamaz. Bu isim sadece taraftara heyecan verir. Bir sponsor alıp getirmezse yapılacak transfer değil. Beşiktaş artık maliyeti yıllık en çok 1.5 milyon Euro'luk futbolcular arıyor. Siyah-beyazlılar, kalan 6 maçına odaklanıp ligi bitirebileceği en üst noktada tamamlamalı. Diğer konular arkadan ama sessiz ilerlemeli. Çok konuşmak iyi bir şey değil! Şu an çok pozitif bir havası var takımın. Bunu da 2 maçta yeni teknik direktör Valerien İsmael yaptı.. Bu 6 maç daha böyle devam ederse Beşiktaş'ın maddi ve manevi çok kazancı olur.. İlk plan kesinlikle bu olmalı. Gerisi kağıt işleri!

ALİ GÜLTİKEN
Bütçeler mecburen düşecek
Sayın Ceyhun Kazancı'nın dile getirdiği gibi yalnızca Beşiktaş'ın değil bütün takımların bütçeleri düşüyor, düşmeye de devam edecek. Bu mecburi bir süreç. Ligdeki yayın gelirlerinin azaldığı, kulüplerin Avrupa kupasından gelir elde edemediği, diğer gelirlerin de oldukça küçüldüğü bir ortamda zaten başka da bir yol yok. Bugün dile getirilen şeyler, zaten ortada olan ve bütün takımların yapması gereken mecburiyetler, biraz daha altyapıya yönelme durumu ortaya çıktı. Bunun daha planlı ve organize olması gerekiyor. Tabii ortaya çıkacak olan kadronun da teknik anlamda doğru yönetilmesi daha da önemli hale geliyor. Valerien İsmael konusu tabii ki iki haftalık süreç içinde oldukça olumlu sinyaller veriyor. İsmael de yönetenler de taraftarlar da mutlu... Bu gayet olumlu. Beşiktaş'a fayda getirecek tarafı, bu başarının birkaç maçlık değil istikrara dönüşmesi olacaktır.

FATİH DOĞAN
Bu yapıda Sörloth gelmez
Ceyhun Kazancı'nın basın toplantısındaki en flaş sözü, "Maaş bütçesini 25 milyon Euro'nun altına indireceğiz" idi. Beşiktaş'ın maaş bütçesini 40 milyon Euro'lardan 20 milyon Euro'lara çekeceğini düşünürsek aslında daha güçlü rakipler arasından Valerien İsmael'in tercih edilme nedeni ve bundan sonraki transfer stratejisi çok net olarak anlaşılıyor. Beşiktaş'ın bu standartları belirlediği bir yapıda ne yüksek maaşlı oyuncular kalır ne de yüksek maaşlı transferler yapılır. Yapılırsa da en fazla 1 ya da 2 tane olur. Gerisi yetenekli ama popüler olmayan isimlerden oluşur. Bu açıdan bakıldığında ne Sörloth'u ne de Talisca'yı getirmek mantıklı bir denklem değil. Kazancı'nın altını çizdiği gibi İsmael'in bütçeli transferlerden ziyade belirlediği kriterler ekseninde yetenek talep etmesi yönetimin elini kolaylaştıracaktır. Ama bu riskli yapı rekabette başarıyı getirir mi, onu ancak yaşayarak göreceğiz.

İSMAEL'İN TAZMİNATI ÖNCEKİLERDEN DÜŞÜK
VALERIEN İsmael'in sözleşmesi ile ilgili detaylar veren Ceyhun Kazancı, yapılan anlaşmada tek taraflı bir fesih maddesi bulunduğunu söyledi. Kazancı, "Seçimde yeni yönetim gelirse böyle bir karar alır mı bilmiyorum. Tabii tazminat maddesi de bulunuyor. Rakamı paylaşmayacağım ama daha öncekilere göre daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Farklı hocalara bakmış olmamız kimseyi yanıltmasın. Önemli olan teknik direktörün kulübe uyumuydu. Kendisiyle görüşürken maddi kısmı en sona bıraktık. Kendisinin bir transfer listesi var ama listede isim yok. Kriterlerine uyan futbolcuların katılmasını istiyor" diye konuştu.

KEŞKE YALÇIN DEVAM ETSEYDİ
Kazancı, Sergen Yalçın'ın görevine devam etmesini istemeyen birisi olarak gösterilmenin kendisini üzdüğünü belirtirken, "Keşke projenin merkezinde olmaya devam etseydi" ifadelerini kullandı. Hocalık yapmayı düşünmediğini vurgluyan Kazancı, Karaveli için de "Hâlâ bünyemizde. Kiralık oyuncuların hangilerinin dönebileceğine dair rapor hazırlıyor. Bana göre A Takım'da çok başarılıydı."

DEMİR EGE'NİN BAĞLARI KOPTU
BEŞIKTAŞ U19 takımında gösterdiği performansla A takımla idmana çıkan Beşiktaş'ın genç oyuncu Demir Ege Tıknaz'ın çapraz bağlarının koptuğu bildirildi. 17 yaşındaki orta sahanın ağustos ayının sonuna doğru yeniden çalışmalara başlaması bekleniyor.

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Alisca&Sörloth’a yeşil ışık!
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