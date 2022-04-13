Alisca&Sörloth’a yeşil ışık!

MAAŞ bütçemiz 25 milyon Euro'nun altında olacak. Hem üreteceğiz hem de yarışacağız. Havaalanı transferinden ziyade doğru isimleri almak önemliSÖRLOTH'UN, Türkiye'ye gelme konusunda arzusu olduğu kesin. Onunla birlikte Talisca denk bütçe mantığı çerçevesinde neden olmasın?LARİN'LE yazdan beri görüşüyoruz. Kendisi bizim çok sevdiğimiz, takımın önemli bir figürü. İşin uzaması sadece maddi sebeplerden kaynaklanıyorBeşiktaş'ın geleceğe dönük planlamaları hakkında bilgi veren sportif direktör Ceyhun Kazancı, "Maaş bütçemiz 25 milyo Euro'nun altında olacak. Hem üreteceğiz hem yarışacağız. Havaalanı transferlerinden ziyade doğru isimleri almak, üretmek ve satmak çok önemli" dedi. Kazancı, şöyle devam etti: "Sörloth ve Talisca, hocanın sistemi, futbol ekonomisi, kulübün denk bütçe mantığı çerçevesinde neden olmasın?"Sörloth'u şu anda hangi takım istemez? Farklı liglerde denedi kendini. 27 yaşında. Burada başarılı oldu. Türkiye'ye gelme konusunda bir arzusu olduğu kesin.Hem kulübüyle hem kendisiyle görüşmeler nasıl olur bilinmez.Kesinlikle olumsuz diyemem. Bizim çok sevdiğimiz önemli bir figür. Görüşmelerin uzun sürmesi sadece maddi sebeplerden dolayı."Ersin ve Rıdvan için benimle kontağa geçen kulüpler oldu.Alex'i soran kulüpler var ancak resmi bir şey yok. Pjanic ve Batshuayi için net bir karar verilmiş değil. Belirleyici olan hocanın raporu. Ne bu ikisi ne de diğer oyuncularla ilgili İsmael'in raporu elimize daha gelmedi. Atiba simge futbolcularımızdan biri.Onu da hocamızın raporu doğrultusunda değerlendireceğiz. Oyunculuğu dışında çok önemli bir karakter.Kazancı'nın düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş'ta gelecek sezon taraftarın merak ettiği birçok isme dair net ifadeler yoktu. Hep gri cevaplar verildi.İpuçları bu yöndeydi. Atiba için de açık kapı bırakılmadı. Beşiktaş maliyeti düşük bir takım kurmak istiyor.Bu isim sadece taraftara heyecan verir. Bir sponsor alıp getirmezse yapılacak transfer değil.Siyah-beyazlılar, kalan 6 maçına odaklanıp ligi bitirebileceği en üst noktada tamamlamalı. Diğer konular arkadan ama sessiz ilerlemeli. Çok konuşmak iyi bir şey değil! Şu an çok pozitif bir havası var takımın.Bütçeler mecburen düşecekCeyhun Kazancı'nın dile getirdiği gibi yalnızca Beşiktaş'ın değil bütün takımların bütçeleri düşüyor, düşmeye de devam edecek. Bu mecburi bir süreç.Bugün dile getirilen şeyler, zaten ortada olan ve bütün takımların yapması gereken mecburiyetler, biraz daha altyapıya yönelme durumu ortaya çıktı. Bunun daha planlı ve organize olması gerekiyor. Tabii ortaya çıkacak olan kadronun da teknik anlamda doğru yönetilmesi daha da önemli hale geliyor.İsmael de yönetenler de taraftarlar da mutlu... Bu gayet olumlu.Bu yapıda Sörloth gelmezKazancı'nın basın toplantısındaki en flaş sözü,idi. Beşiktaş'ın maaş bütçesini 40 milyon Euro'lardan 20 milyon Euro'lara çekeceğini düşünürsek aslında daha güçlü rakipler arasından Valerien İsmael'in tercih edilme nedeni ve bundan sonraki transfer stratejisi çok net olarak anlaşılıyor.Yapılırsa da en fazla 1 ya da 2 tane olur. Gerisi yetenekli ama popüler olmayan isimlerden oluşur.Kazancı'nın altını çizdiği gibi İsmael'in bütçeli transferlerden ziyade belirlediği kriterler ekseninde yetenek talep etmesi yönetimin elini kolaylaştıracaktır.VALERIEN İsmael'in sözleşmesi ile ilgili detaylar veren Ceyhun Kazancı, yapılan anlaşmada tek taraflı bir fesih maddesi bulunduğunu söyledi. Kazancı, "Seçimde yeni yönetim gelirse böyle bir karar alır mı bilmiyorum. Tabii tazminat maddesi de bulunuyor.Farklı hocalara bakmış olmamız kimseyi yanıltmasın. Önemli olan teknik direktörün kulübe uyumuydu. Kendisiyle görüşürken maddi kısmı en sona bıraktık. Kendisinin bir transfer listesi var ama listede isim yok. Kriterlerine uyan futbolcuların katılmasını istiyor" diye konuştu.Kazancı, Sergen Yalçın'ın görevine devam etmesini istemeyen birisi olarak gösterilmenin kendisini üzdüğünü belirtirken, "Keşke projenin merkezinde olmaya devam etseydi" ifadelerini kullandı.vurgluyan Kazancı, Karaveli için de "Hâlâ bünyemizde. Kiralık oyuncuların hangilerinin dönebileceğine dair rapor hazırlıyor.BEŞIKTAŞ U19 takımında gösterdiği performansla A takımla idmana çıkan Beşiktaş'ın genç oyuncu Demir Ege Tıknaz'ın çapraz bağlarının koptuğu bildirildi.