Son dakika: Beşiktaş’ta bir dönem sona eriyor! Valerien Ismael’un transfer isteği...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken ve ligde de zirveden uzak kalan Beşiktaş büyük bir hayal kırıklığı yaratmış ve Sergen Yalçın'la yollarını ayırmıştı.
VALERIEN ISMAEL BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Önder Karaveli'nin yerine gelen yeni Teknik Direktör Valerien Ismael, camiada sevilen bir isim haline geldi. Taraftarın büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Fransız hoca 2 maçta oynattığı futbolla alkış aldı. Genç hoca bazı isimlerin biletini keserken, İngiltere'den de bir oyuncuyu istedi.
Babası Türk, annesi İngiliz olan Barlaser, kariyerine Newcastle United altyapısında başladı ve sonrasında rotasını İngiltere'nin alt lig takımlarına kırdı.
VALERIEN ISMAEL ONU TANIYOR
Fransız hoca, İngiliz ekibi Barnsley'i çalıştırdığı dönemde kendisine rakip olan orta sahayı iyi biliyor. Siyah-beyazlılar, Valerien İsmael'in isteğiyle Rotherham United'da bir yıl sözleşmesi kalan oyuncu için şartları sorgulayıp, uygun koşulları arayacak.
ARALIK AYININ OYUNCUSU SEÇİLDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü İsmael, Barnsley'i çalıştırdığı dönemde kendisine rakip olan 25 yaşındaki oyuncuyu iyi tanıyor. Bu sezon performansını artıran ve çok iyi bir yıl geçiren Barlaser, çıktığı 46 resmi karşılaşmada 9 gol, 8 asist kaydetti.
Aralık ayında oynadığı 5 lig maçında 4 gol atarak ligin en iyi futbolcusu seçilen Barlaser'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş yönetimi, hem ön libero hem de merkez orta sahada oynayabilen gurbetçi isim için şartlarını sorgulayacak ve uygun koşullar arayacak.
GİRESUN'A ANNE ENGELİ!
Barlaser'i yaz transfer döneminde Giresunspor kadrosuna katmayı istese de annesinin buna sıcak bakmaması sonucu transfer gerçekleşmemişti. Babası Türk olan 25 yaşındaki orta saha, 9 kez Türkiye U16, 6 defa da Türkiye U17 Milli Takımlarının formalarını terletmişti.
Futbola Newcastle United altyapısında başlayan Barlaser, 2005-08 arasında bu takımda forma giyen Emre Belözoğlu'na hayran olduğu için oğluna Emre Michael adını verdi.
BEŞİKTAŞ'TA BİR DÖNEM SONA ERİYOR
19 yaşında Arsenal'den transfer edilen Oğuzhan Özyakup'un 10 yıllık Beşiktaş macerası bitiyor. Teknik direktör Valerien İsmael'in iki maçtır 21 kişilik kadroya almadığı ve verdiği raporda da yeni sezon planlamasında kendisini düşünmediğini belirttiği Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı yöneticilerle görüştü.
TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR İLGİLENİYOR
İki taraf da ayrılık vaktinin geldiğini dile getirdi. 2012-13 sezonunda Arsenal'den transfer edilen 29 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile 310 kez sahaya çıkarken 35 gol, 62 asist katkısı verdi. Son yıllarda taraftarla olan bağı da kopan futbolcuyla Trabzonspor ve Başakşehir yakından ilgileniyor.