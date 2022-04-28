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Giriş Tarihi: 28.4.2022

Kediden fazla canı var

Kediden fazla canı var

Manchester City’ye 4-3 yenildiği maç sonrası İspanyol basını, Real Madrid için ‘Kediden fazla canı var’ dedi

Manchester City ile Real Madrid arasındaki nefes kesen düelloyu İngiliz medyası 'çılgınlık' manşetleriyle okurlarına duyurdu. City'nin 13 Şampiyonlar Ligi sahibi Real Madrid'e, 4 gol atmış olmasına rağmen İspanyol ekibini evine umutlu gönderdiğinin altını çizen İngiliz medyası, Bernardo Silva'nın derbisi olarak nitelediği gole övgüler yağdırdı. Benzema'yı, Manchester City de durduramazken Fransız santrforun panenka vuruşu ile attığı penaltı ve Vinicius Junior'ın 50 metrelik driplingle kaydettiği gol de sayfalarda yer aldı. İspanyol medyası ise mağlubiyete rağmen Real Madrid'in Etihad Stadyumu'ndan 'canlı' çıktığını ifade ederken, Sport gazetesi 'Real Madrid'in kediden fazla canı var' manşetini attı. Santiago Bernabeu'daki rövanş 4 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

BENZEMA'NIN GÖZÜ REKORDA
MANCHESTER City ağlarını iki kez sarsarak Şampiyonlar Ligi'nde 14 golle zirveye oturan Benzema, gözünü eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun 17 gollük rekoruna dikti. Rövanşta bile Portekizli oyuncuyu tahtından indirebielceği konuşulan Fransız golcü, turu geçmeleri halinde finalde de atacağı gol veya gollerle tarihe adını yazdırma imkânına sahip...

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Kediden fazla canı var
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