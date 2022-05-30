Son dakika transfer haberi: Ömer Faruk Beyaz, RB Salzburg yolcusu! Büyük umutlarla gitmişti... | FB haberleri

STUTTGART'TA FORMA ŞANSI BULAMADI

Bedelsiz olarak Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki futbolcu şu ana kadar hayal kırıklığı yaşadı. Bundesliga'da kalma mücadelesi veren Stuttgart'ta bu sezon sadece 5 resmi maçta 79 dakika görev yapabilen Ömer Faruk, 22 Ocak'ta oynanan ve 5 dakika görev aldığı Freiburg maçından bu yana forma yüzü göremedi.