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Giriş Tarihi: 30.5.2022 11:30 Son Güncelleme: 30.5.2022 11:44

Son dakika transfer haberi: Ömer Faruk Beyaz, RB Salzburg yolcusu! Büyük umutlarla gitmişti... | FB haberleri

Son dakika transfer haberi: Ömer Faruk Beyaz, RB Salzburg yolcusu! Büyük umutlarla gitmişti... | FB haberleri

Son dakika transfer haberi: Profesyonel futbol kariyerine Fenerbahçe ile başlayan genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz, geçtiğimiz sezon olaylı bir şekilde sarı lacivertli kulüpten, Alman ekibi Stuttgart’a transfer olmuştu. Beklenilen performansı gösteremeyen ve takımda forma şansı bulaman Beyaz’ın yeni adresi belli oldu. İşte transferin tüm detayları…

Fenerbahçe'nin gelecekte en büyük yıldızlarından biri olması beklenen Ömer Faruk Beyaz, sürpriz bir şekilde Sarı Lacivertlilerle yeni sözleşme imzalamadı ve kulüpten ayrılarak Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın yolunu tuttu. Stuttgart formasıyla ligde 4 ve Almanya Kupası'da 1 maçta görev yapabilen Ömer Faruk Beyaz sadece 79 dakika görev yapabildi.

Genç futbolcunun bu yaz Stuttgart'tan kesin olarak ayrılmaya karar verdiği ifade edildi. Ömer Faruk Beyaz'ın kiralık olarak takımdan ayrılabileceği iddia edilirken yeni adresi de ortaya çıktı.

Ömer Faruk Beyaz sarı lacivertli takımda olaylı bir ayrılık yaşamıştı. Fenerbahçe'de o dönem sportif direktör olarak görev alan Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz hakkında "Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez." ifadelerini kullanmıştı.

STUTTGART'TA FORMA ŞANSI BULAMADI

Bedelsiz olarak Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki futbolcu şu ana kadar hayal kırıklığı yaşadı. Bundesliga'da kalma mücadelesi veren Stuttgart'ta bu sezon sadece 5 resmi maçta 79 dakika görev yapabilen Ömer Faruk, 22 Ocak'ta oynanan ve 5 dakika görev aldığı Freiburg maçından bu yana forma yüzü göremedi.

Teknik direktör Matarazzo'nun alınan kötü skorlar ve gol yollarında yaşanan sıkıntılara rağmen Ömer Faruk'a hiç görev vermemesi eleştirileri beraberinde getirdi.

YENİ ROTASI NETLİK KAZANDI

Geçen sezon Fenerbahçe'nin sözleşme teklifini kabul etmeyerek bedelsiz olarak Almanya Bundesliga takımlarından Stutgart'ın yolunu tutan Ömer Faruk Beyaz takımından ayrılabilir.

18 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'ta bu sezon sadece 5 resmi maçta (4 lig, 1 kupa) 79 dakika görev yapabildi. Bild'in haberine göre Stuttgart'ta yeterince forma şansı bulamayan Beyaz kiralık olarak gönderilebilir. RB Salzburg Beyaz'ın transferi için istekli görünüyor.

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Son dakika transfer haberi: Ömer Faruk Beyaz, RB Salzburg yolcusu! Büyük umutlarla gitmişti... | FB haberleri
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