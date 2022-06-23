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Giriş Tarihi: 23.6.2022 10:20 Son Güncelleme: 23.6.2022 11:11

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk düğmeye bastı! 3 yıldızın bileti kesildi

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk düğmeye bastı! 3 yıldızın bileti kesildi

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezona Okan Buruk'un önderliğinde girecek olan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Yeni yönetimin seçilmesinden sonra transfer düğmesine basan Galatasaray'da Okan Buruk, yönetime takımda düşünmediği oyuncuların listesini verdi. Deneyimli hocanın 3 oyuncunun biletini kestiği iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Yeni sezona Okan Buruk liderliğinde girecek olan Galatasaray'da gözler yönetimin yapacağı transferlere çevrildi. Geçtiğimiz sezonu 13. Sırada tamamlayarak taraftarına hayal kırıklığı yaratan Cimbom, bu sezona şampiyonluk iddiasıyla girmek istiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk düğmeye bastı! 3 yıldızın bileti kesildi

GÖNDERİLECEK İSİMLER NETLEŞTİ

Yeni yönetimin seçilmesi ve Okan Buruk'un da göreve gelmesinden sonra transferler için adımlar atılmaya başlanırken, takımdan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk düğmeye bastı! 3 yıldızın bileti kesildi

Galatasaray'da yeni sezon öncesi takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor. Göreve başlayacak olan Okan Buruk'un, takımdaki 3 oyuncunun biletini kestiği iddia edildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk düğmeye bastı! 3 yıldızın bileti kesildi

ORTA SAHA VE FORVETTE DEĞİŞİKLİK OLACAK

Yeni teknik direktör Okan Buruk'un uzun zamandır Fransa'dan takımı takip ettiği ve Galatasaray'ın eksiklerini bildiği öğrenildi. Genç hocanın özellikle de orta saha ve forvette değişiklikler yapması bekleniyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk düğmeye bastı! 3 yıldızın bileti kesildi

3 OYUNCUNUN BİLETİ KESİLDİ

A Spor'un haberine göre, Okan Buruk'un yeni sezonda, Diagne, Gomis ve Mostafa Mohamed'i kadroda tutmayı düşünmediği ifade edildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk düğmeye bastı! 3 yıldızın bileti kesildi

Galatasaray'da bir türlü istenilen performansı veremeyen Mostafa Mohamed, geçtiğimiz sezon 27 maçta 7 gol ve 3 asist katkısı yapmıştı. Mısırlı oyuncun için Lens'in ilgisi olduğu da iddia ediliyor.

Okan Buruk'un ise yeni bir golcü oyuncu için girişimlerini başlattığı ifade ediliyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk düğmeye bastı! 3 yıldızın bileti kesildi

SÜRPRİZ GOLCÜ HAMLESİ

G.Saray'ın gündeminde Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Güven Yalçın ve Halil Dervişoğlu gibi isimler bulunuyor. Cimbom, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda bulunan Halil Dervişoğlu'nun bu sefer takımı Brentford'dan bonservisini almayı düşünüyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk düğmeye bastı! 3 yıldızın bileti kesildi

Sarı-kırmızılı takımın, 3 isimle de yollarını ayırmayı planladığı iddialar arasında yer alıyor. Dün çıkan haberlerde ise Okan Buruk, Rizespor'dan eski öğrencisi Vedat Muriqi ile iletişime geçtiği iddia edilmişti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk düğmeye bastı! 3 yıldızın bileti kesildi
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