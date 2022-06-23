Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk düğmeye bastı! 3 yıldızın bileti kesildi

Yeni sezona Okan Buruk liderliğinde girecek olan Galatasaray'da gözler yönetimin yapacağı transferlere çevrildi. Geçtiğimiz sezonu 13. Sırada tamamlayarak taraftarına hayal kırıklığı yaratan Cimbom, bu sezona şampiyonluk iddiasıyla girmek istiyor.
GÖNDERİLECEK İSİMLER NETLEŞTİ
Yeni yönetimin seçilmesi ve Okan Buruk'un da göreve gelmesinden sonra transferler için adımlar atılmaya başlanırken, takımdan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor. Göreve başlayacak olan Okan Buruk'un, takımdaki 3 oyuncunun biletini kestiği iddia edildi.
ORTA SAHA VE FORVETTE DEĞİŞİKLİK OLACAK
Yeni teknik direktör Okan Buruk'un uzun zamandır Fransa'dan takımı takip ettiği ve Galatasaray'ın eksiklerini bildiği öğrenildi. Genç hocanın özellikle de orta saha ve forvette değişiklikler yapması bekleniyor.
3 OYUNCUNUN BİLETİ KESİLDİ
A Spor'un haberine göre, Okan Buruk'un yeni sezonda, Diagne, Gomis ve Mostafa Mohamed'i kadroda tutmayı düşünmediği ifade edildi.
Galatasaray'da bir türlü istenilen performansı veremeyen Mostafa Mohamed, geçtiğimiz sezon 27 maçta 7 gol ve 3 asist katkısı yapmıştı. Mısırlı oyuncun için Lens'in ilgisi olduğu da iddia ediliyor.
Okan Buruk'un ise yeni bir golcü oyuncu için girişimlerini başlattığı ifade ediliyor.
SÜRPRİZ GOLCÜ HAMLESİ
G.Saray'ın gündeminde Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Güven Yalçın ve Halil Dervişoğlu gibi isimler bulunuyor. Cimbom, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda bulunan Halil Dervişoğlu'nun bu sefer takımı Brentford'dan bonservisini almayı düşünüyor.
Sarı-kırmızılı takımın, 3 isimle de yollarını ayırmayı planladığı iddialar arasında yer alıyor. Dün çıkan haberlerde ise Okan Buruk, Rizespor'dan eski öğrencisi Vedat Muriqi ile iletişime geçtiği iddia edilmişti.