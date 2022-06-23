Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk düğmeye bastı! 3 yıldızın bileti kesildi

Galatasaray'da bir türlü istenilen performansı veremeyen Mostafa Mohamed, geçtiğimiz sezon 27 maçta 7 gol ve 3 asist katkısı yapmıştı. Mısırlı oyuncun için Lens'in ilgisi olduğu da iddia ediliyor.

Okan Buruk'un ise yeni bir golcü oyuncu için girişimlerini başlattığı ifade ediliyor.