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Giriş Tarihi: 29.6.2022 09:00 Son Güncelleme: 29.6.2022 09:31

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe sol bekini buldu! İşte istenen bonservis bedeli...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe sol bekini buldu! İşte istenen bonservis bedeli...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus yönetiminde Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına hazırlanan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda sol bekini Brezilya'da buldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde sol bek takviyesi var...

Son olarak Emre Mor için hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaştığını açıklayan sarı-lacivertliler, bu sezonun 3. transferini bitirmiş oldu.

Fenerbahçe daha önce Lincoln Henrique ve Bruma'nın transferlerini bitirmişti.

Emre Mor'u açıklayan Fenerbahçe yeni sol bekini Brezilya'da buldu | Video

YENİ HEDEF SOL BEK

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda transferde sol bek bölgesine yoğunlaştı.

Sarı-lacivertliler, bonservisi İspanyol kulübü Almeria'da bulunan, geçen sezon Botafogo'ya kiralanan Brezilyalı sol bek Jonathan Silva'yı gündemine aldı.

2 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Almeria ile 2 yıl daha sözleşmesi olan Jonathan için bonservis görüşmesi yapılacak. Kulübünün 24 yaşındaki futbolcu için 2 milyon Euro bonservis talep ettiği gelen bilgiler arasında.

KALE İÇİN ROTASI RİZE

Kaleci Altay'ın yanına isim arayışları da sürüyor. Sinan Bolat ve Ertuğrul Taşkıran girişimlerinden sonuç alamayan sarı-lacivertliler, rotasını Çaykur Rizespor'a çevirdi.

Gökhan Akkan ve Tarık Çetin listeye alınırken önceliğin Gökhan Akkan'da olduğu öğrenildi. Tarık, Süper Lig tecrübesi az olduğu için ikinci sırada tutuluyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe sol bekini buldu! İşte istenen bonservis bedeli...
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