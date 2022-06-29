Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde sol bek takviyesi var...
Son olarak Emre Mor için hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaştığını açıklayan sarı-lacivertliler, bu sezonun 3. transferini bitirmiş oldu.
Fenerbahçe daha önce Lincoln Henrique ve Bruma'nın transferlerini bitirmişti.
Emre Mor'u açıklayan Fenerbahçe yeni sol bekini Brezilya'da buldu | Video
Sarı-lacivertliler, bonservisi İspanyol kulübü Almeria'da bulunan, geçen sezon Botafogo'ya kiralanan Brezilyalı sol bek Jonathan Silva'yı gündemine aldı.
2 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Almeria ile 2 yıl daha sözleşmesi olan Jonathan için bonservis görüşmesi yapılacak. Kulübünün 24 yaşındaki futbolcu için 2 milyon Euro bonservis talep ettiği gelen bilgiler arasında.
KALE İÇİN ROTASI RİZE
Kaleci Altay'ın yanına isim arayışları da sürüyor. Sinan Bolat ve Ertuğrul Taşkıran girişimlerinden sonuç alamayan sarı-lacivertliler, rotasını Çaykur Rizespor'a çevirdi.
Gökhan Akkan ve Tarık Çetin listeye alınırken önceliğin Gökhan Akkan'da olduğu öğrenildi. Tarık, Süper Lig tecrübesi az olduğu için ikinci sırada tutuluyor.