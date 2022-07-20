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Giriş Tarihi: 20.7.2022 10:45 Son Güncelleme: 20.7.2022 10:48

Mostafa Mohamed'i Nantes'a kiralayan futbol dahisi kim? "Pazarlık masasında güç kaybettiler"

BÜLENT TİMURLENK
Mostafa Mohamed’i Nantes’a kiralayan futbol dahisi kim? Pazarlık masasında güç kaybettiler

Erden Timur önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Mbaye Diagne'nin Karagümrük'e gitmesinin üstüne Mostafa Mohamed'i de zorunlu satın alma opsiyonu olmadan Nantes'e kiralayan sarı kırmızılılar, eleştiri yağmuruna tutuldu. SABAH Spor yazarı Bülent Timurlenk de Galatasaray'ın izlediği transfer politikası hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte gündeme oturacak o ifadeler...

Portekiz'in 3 büyük kulübü bire alıp beşe satmakla meşhurdur. Ancak Sergio Oliveira'dan sonra Haris Seferovic operasyonunda da gördük ki pandemi futbol dünyasında çok şeyi değiştirdi. Kulüpler, teknik direktörlerinin kadroda düşünmediği oyuncuların maaş ve vergi yükünden kurtulabilmek için pazarlık masasında güç kaybettiler.

1 ay önce Benfica'nın, 2 yıl kontratı kalan Seferovic için istediği bonservis 10 milyon Euro'ydu. Dün Portekiz medyası 2.5 milyon ve 3.5 milyon Euro olarak iki farklı rakam yazdı. Seferovic'in Benfica'ya önümüzdeki 2 sezonda maliyeti vergiler dahil 8 milyon Euro idi.

O Jogo gazetesindeki yüksek rakam olan 3.5 milyon Euro'yu dikkate alırsak Benfica, Seferovic üzerinden 11.5 milyon Euro'luk bir artı sağlamış oldu. Geçen sezon adale sakatlıkları geçiren oyuncunun sağlık kontrolünde önemli olan diz bağları ve bileklerin kontrolüydü.

Galatasaray'ın çok tecrübeli bir doktoru var. Yener İnce'nin önceki gün bizzat Lizbon'a gidip sağlık kontrollerine eşlik ettiği söyleniyor. Seferovic, Benfica'da net 2 milyon Euro kazanıyordu. Galatasaray, Mbaye Diagne'nin yıllık ücretinin büyük bir bölümünü karşılayıp Karagümrük'e yollarken Mostafa Mohamed de dün kamptan ayrılıp kiralık olarak Nantes'ın yolunu tuttu.

Gerçekten de Mohamed zorunlu satın alma opsiyonu olmadan 250 bin Euro'ya Nantes'a kiralandıysa, şimdi sorulacak tek bir soru var: Sergio Oliveira ve Seferovic'in transferlerini düşük rakamlara bitiren Erden Timur'du. Mostafa Mohamed'i zorunlu satın alma opsiyonu olmadan Nantes'a kiralayan futbol dahisi kim peki?

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Mostafa Mohamed'i Nantes'a kiralayan futbol dahisi kim? "Pazarlık masasında güç kaybettiler"
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