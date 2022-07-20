Portekiz'in 3 büyük kulübü bire alıp beşe satmakla meşhurdur. Ancak Sergio Oliveira'dan sonra Haris Seferovic operasyonunda da gördük ki pandemi futbol dünyasında çok şeyi değiştirdi. Kulüpler, teknik direktörlerinin kadroda düşünmediği oyuncuların maaş ve vergi yükünden kurtulabilmek için pazarlık masasında güç kaybettiler.
1 ay önce Benfica'nın, 2 yıl kontratı kalan Seferovic için istediği bonservis 10 milyon Euro'ydu. Dün Portekiz medyası 2.5 milyon ve 3.5 milyon Euro olarak iki farklı rakam yazdı. Seferovic'in Benfica'ya önümüzdeki 2 sezonda maliyeti vergiler dahil 8 milyon Euro idi.
Galatasaray'ın çok tecrübeli bir doktoru var. Yener İnce'nin önceki gün bizzat Lizbon'a gidip sağlık kontrollerine eşlik ettiği söyleniyor. Seferovic, Benfica'da net 2 milyon Euro kazanıyordu. Galatasaray, Mbaye Diagne'nin yıllık ücretinin büyük bir bölümünü karşılayıp Karagümrük'e yollarken Mostafa Mohamed de dün kamptan ayrılıp kiralık olarak Nantes'ın yolunu tuttu.
Gerçekten de Mohamed zorunlu satın alma opsiyonu olmadan 250 bin Euro'ya Nantes'a kiralandıysa, şimdi sorulacak tek bir soru var: Sergio Oliveira ve Seferovic'in transferlerini düşük rakamlara bitiren Erden Timur'du. Mostafa Mohamed'i zorunlu satın alma opsiyonu olmadan Nantes'a kiralayan futbol dahisi kim peki?