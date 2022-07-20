1 ay önce Benfica'nın, 2 yıl kontratı kalan Seferovic için istediği bonservis 10 milyon Euro'ydu. Dün Portekiz medyası 2.5 milyon ve 3.5 milyon Euro olarak iki farklı rakam yazdı. Seferovic'in Benfica'ya önümüzdeki 2 sezonda maliyeti vergiler dahil 8 milyon Euro idi.