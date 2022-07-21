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Giriş Tarihi: 21.7.2022 13:42

Fenerbahçeli Mergim Berisha, Bundesliga yolcusu! Stuttgart ile görüşüyor

Fenerbahçeli Mergim Berisha, Bundesliga yolcusu! Stuttgart ile görüşüyor

Fenerbahçe'nin kadroda düşünülmeyen Alman oyuncusu Mergim Berisha, Bundesliga ekibi Stuttgart'la transfer görüşmesi yapıyor. Fenerbahçe, Berisha'yı satmak, Alman ekibi ise satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralamak istiyor. Kulüplerin anlaşması durumunda Berisha, Stuttgart'a transfer olacak.

Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almayan Mergim Berisha, Almanya Bundesliga yolcusu... Transfer görüşmeleri için Sarı-Lacivertli kulübün izin verdiği Mergim Berisha, geçen hafta Almanya'da Mainz'la görüşmüştü.

3 gün önce Stuttgart'a geçen 24 yaşındaki futbolcu, burada kulüp yetkilileriyle bir araya geldi. Stuttgart'la transferi konusunda birçok konuda anlaşan Berisha, kulüplerin anlaşmasını bekleyecek.

STUTTGART'IN BERISHA TEKLİFİ
Stuttgart, Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifinde bulunacak. Sarı-lacivertliler ise oyuncuyu bonservisiyle satmak istiyor. Kulüplerin anlaşması durumunda Berisha, Stuttgart'a transfer olacak. (Haber Global)

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Fenerbahçeli Mergim Berisha, Bundesliga yolcusu! Stuttgart ile görüşüyor
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