Son dakika transfer haberleri: Ömer Faruk Beyaz Stuttgart’tan ayrılıyor! Yeni takımı...

Fenerbahçe'nin alt yapısında yetişen ve büyük umutlar beslenen Ömer Faruk Beyaz sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'den ayrılma kararı almıştı. Teknik direktör Tahir Karapınar döneminde A Takım'la idmanlara çıkan hatta Kadıköy'de Emre Belözoğlu'nun son maçında oyuna girip kaptanlık pazubandı takan genç futbolcu, sözleşmesi biter bitmez Alman takımı Stuttgart'a imza atmıştı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Bedelsiz olarak Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk, istediği forma şansını Bundesliga'da bulamadı. Ligde 4 ve Almanya Kupası'da 1 maçta görev yapabilen Ömer Faruk Beyaz sadece 79 dakika görev yapabildi. Yeni sezonda da forma şansı bulamayacak olan Ömer Faruk Beyaz takımdan ayrılıyor. Genç futbolcu Bundesliga 2.ligi ekiplerinden FC. Magdeburg'a kiralık gitmek üzere.

ARADIĞINI BULAMADI

Stuttgart formasıyla ligde 4 ve Almanya Kupası'da 1 maçta görev yapabilen Ömer Faruk Beyaz sadece 79 dakika görev yapabildi. Bedelsiz olarak Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 5 resmi maçta 79 dakika görev yapabildi. Ömer Faruk, 22 Ocak'ta oynanan ve 5 dakika görev aldığı Freiburg maçından bu yana forma yüzü göremedi.