Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika transfer haberleri: Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'tan ayrılıyor! Yeni takımı...
Giriş Tarihi: 26.7.2022 11:24

Son dakika transfer haberleri: Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'tan ayrılıyor! Yeni takımı...

Son dakika transfer haberleri: Ömer Faruk Beyaz Stuttgart’tan ayrılıyor! Yeni takımı...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de şans bulamadığı ve ilerleyen dönemde de bulamayacağını düşündüğü için takımdan ayrılan Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'a transfer olmuştu. Ancak burada da kendine as takımda yer bulamayan 18 yaşındaki oyuncu ayrılıyor.

Fenerbahçe'nin alt yapısında yetişen ve büyük umutlar beslenen Ömer Faruk Beyaz sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'den ayrılma kararı almıştı. Teknik direktör Tahir Karapınar döneminde A Takım'la idmanlara çıkan hatta Kadıköy'de Emre Belözoğlu'nun son maçında oyuna girip kaptanlık pazubandı takan genç futbolcu, sözleşmesi biter bitmez Alman takımı Stuttgart'a imza atmıştı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Bedelsiz olarak Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk, istediği forma şansını Bundesliga'da bulamadı. Ligde 4 ve Almanya Kupası'da 1 maçta görev yapabilen Ömer Faruk Beyaz sadece 79 dakika görev yapabildi. Yeni sezonda da forma şansı bulamayacak olan Ömer Faruk Beyaz takımdan ayrılıyor. Genç futbolcu Bundesliga 2.ligi ekiplerinden FC. Magdeburg'a kiralık gitmek üzere.

ARADIĞINI BULAMADI

Stuttgart formasıyla ligde 4 ve Almanya Kupası'da 1 maçta görev yapabilen Ömer Faruk Beyaz sadece 79 dakika görev yapabildi. Bedelsiz olarak Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 5 resmi maçta 79 dakika görev yapabildi. Ömer Faruk, 22 Ocak'ta oynanan ve 5 dakika görev aldığı Freiburg maçından bu yana forma yüzü göremedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
Son dakika: Son dakika: Selahattin Demirtaş'ı yalanını PKK itirafçısı çürüttü! Kandil'den emir aldı sokak çağrısı yaptı
Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı’nı takipten çıkmasının sebebini açıkladı: O cümlesi zoruma gitti!
Değeri tam 828 milyon! Oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'ten "Arsama çöktüler" ihbarı!
YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 2022 YKS tercihleri ÖSYM AİS ile erişime açılacak!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! NATO, Tahran Zirvesi, Tahıl Koridoru, 2023 seçimleri...
SON DAKİKA: Söke’de gece görüşlü helikopterler müdahaleye başladı
YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları 2022 listesi! ÖSYM ile YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Maaş farkları ne zaman yatacak, yattı mı? 2022 Temmuz SSK ve BAĞKUR memur emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman yapılacak?
Son dakika haberleri: Kandilli Rasathanesi ve AFAD peş peşe duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika transfer haberleri: Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'tan ayrılıyor! Yeni takımı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA